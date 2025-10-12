Prime Video acaba de cancelar la serie que fue número 1 de Amazon y rompe el corazón a Jensen Ackles: "Así funcionan las cosas en esta industria"

Muchas veces damos gran importancia al hecho de que una serie haya alcanzado el número 1, pero lo cierto es que eso no es para nada una garantía de que vaya a ser renovada. El último ejemplo de ello lo tenemos con 'Countdown', ya que el thriller protagonizada por Jensen Ackles acaba de ser cancelado por Amazon pese a haber llegado a lo más alto en Prime Video.

Además, Prime Video no ha esperado demasiado para tomar una decisión, ya que la primera temporada de 'Countdown' llegó a su final el pasado 3 de septiembre. sus fans tenían esperanzas en que siguiera adelante, pero ya es oficial que no tendrá temporada 2. Y Ackles no se ha tomado demasiado bien la noticia.

"Es una lástima"

El actor, al que pronto veremos en la temporada 5 de 'The Boys', ha lanzado un vídeo en su cuenta de Instagram donde comenta que "como algunos ya habréis visto, 'Countdown' no fue renovada para otra temporada. Amazon lo va a dejar ir, y es una lástima porque me lo pasé genial haciendo esa serie. Me lo pasé genial con el elenco y el equipo técnico".

Eso sí, Ackles agradece la oportunidad dada por Amazon para hacer la serie, pero se lamenta, porque "a veces te propones dar lo mejor de ti y cumplir con todos esos requisitos, pero al final se te va de las manos. Así funcionan las cosas en esta industria". Es evidente que no ha quedado nada contento con la decisión tomada por la plataforma.

Además, varios amigos de Ackles han publicado mensajes de apoyo, como Jared Padalecki comentando que "ellos se lo pierden, hermano. Estuviste increíble, lo cual no sorprende a nadie", mientras que Jeffrey Dean Morgan comenta que "tengo la ligera sospecha de que caerás de pie, amigo. Te mando un abrazo enorme, y a todo el elenco y el equipo". Por su parte, Felicia Day asegura que "tomaron una mala decisión".

