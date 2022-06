"¿Es que os preocupa que influenciemos a los caballos para fumar en pipa?". El creador de 'Gravity Falls' desvela las quejas más delirantes que tuvo de los censores de Disney

Varios empleados de Pixar se quejaron hace unos meses de Disney porque sentían que básicamente les prohibían introducir contenido LGTBI en sus películas. Eso llevó a que 'Lightyear' recuperase una escena que no ha tardado en suscitar polémicas, pero eso no deja de ser la punta del iceberg, tal y como acaba de desvelar Alex Hirsch, creador de la estupenda serie 'Gravity Falls'.

Hirsch no ha dudado en compartir a través de su cuenta de twitter multitud de quejas por parte de los censores de Disney con las que tuvo que lidiar a lo largo de los años como "por favor, revisa "¡Santa Navidad!", podría ser visto como religiosamente ofensivo", "estamos preocupados por recibir quejas por las menciones a Lucifer, satán o el diablo", "estamos incómodos con este flyer dando la sensación de que es una fiesta para enrollarse".

One last treat. Ever curious about the fights I had with the censors on Gravity Falls? I probably shouldn't share this buttttt here are some REAL NOTES from DISNEY S&P and my REAL REPLIES. You are not prepared #10YearsOfGravityFalls pic.twitter.com/EioKU8gIJJ