Robert Downey Jr. volverá a ser Iron Man en 'What if...?', la serie animada para Disney+

La despedida que se dio a Iron Man en 'Vengadores: Endgame' es difícil de superar. En Disney están tan convencidos de ello que incluso están promocionando la idea de que Robert Downey Jr. merece un Óscar por la que parecía que iba a ser la última vez que diese vida a Tony Stark. Hoy sabemos que no va a ser el caso, ya que volverá a interpretarlo en 'What if...?'.

Un regreso con truco

Hace apenas unos días vimos los espectaculares primeros clips de esta serie animada que veremos en Disney+ y ahora ha sido Jeff Goldblum el que hadado más detalles en una charla con BuzzFeed -tenéis el vídeo un poco más abajo-. En concreto, Goldblum ha desvelado que va a volver a prestar su voz al Grandmaster en al menos un episodio en el que también aparecen Korg (Taika Waititi) y Iron Man, interpretado una vez más por Downey Jr.

La verdad es que el regreso de Downey Jr. tiene todo el sentido del mundo, ya que los 23 episodios que darán forma a 'What if...?' explorarán escenarios alternativos de todas las películas del MCU hasta ahora. Por lo tanto, tampoco sería de extrañar que Chris Evans vuelva a ser el Capitán América una vez más.

La única mala noticia es que todavía tendremos que esperar bastante para ver 'What if...?', ya que no llegará al catálogo de Disney+ hasta verano de 2021. De hecho, parece que será la cuarta serie de Marvel en llegar a la nueva plataforma de streaming, pues antes se lanzarán 'The Falcon and the Winter Soldier', 'WandaVision' y 'Loki'.