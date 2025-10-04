La serie de Marvel que fue cancelada después de un solo episodio que no nos dejaron ver: tenía mucho potencial

Aunque las series producidas por Marvel Studios arrancaron con 'Bruja Escarlata y Visión' ('WandaVision'), lo cierto es que hubo varios títulos anteriores situados dentro del Universo Marvel, pero cuya conexión con el mismo nunca se potenció tanto como está sucediendo en los últimos años, con Kevin Feige supervisando toda la franquicia en cine y televisión. La más longeva de todas esas series fue, con diferencia, 'Agentes de SHIELD', ya que alcanzó las 7 temporadas pero es que además también debería haber lanzado un spin-off que, aparentemente, lo tenía todo para arrasar en audiencia.

Los fichajes de Adrianne Palicki y Nick Blood en la temporada 2 de 'Agentes de SHIELD' fueron muy bien recibidos por el público, algo que no pasó desapercibido para la cadena ABC. De hecho, al año siguiente empezaron a trabajar en 'Marvel's Most Wanted', una serie que iba a centrarse en los personajes de Bobbi Morse y Lance Hunter, que salieron de 'Agentes de SHIELD' en el episodio 13 de la temporada 3.

Una apuesta segura que acabó torciéndose

Lo cierto es que ABC ya había tanteado la idea de hacer un spin-off en 2015 pero entonces no lo vio claro y lo aplazó para ponerse más en serio el año siguiente. Entonces todo iba sobre ruedas y se encargó un piloto en el que también participaban Delroy Lindo y Oded Fehr ('La Momia'). Contaba con la siguiente premisa:

"Dos exespías y exparejas que huyen sin amigos, sin S.H.I.E.L.D., y con una larga lista de enemigos que buscan reclamar una recompensa por sus cabezas. Sin poder confiar en nadie más que ellos mismos, Bobbi y Hunter forman una incómoda alianza con Dominic Fortune, un aventurero sin escrúpulos con una gran cantidad de recursos y aún más adversarios, que acepta protegerlos siempre y cuando le ayuden con sus propios planes. Estos dos héroes ayudarán a quien lo necesite, mientras intentan descubrir la conspiración que ha puesto sus propias vidas en peligro."

Hasta en Deadline anunciaron que la luz verde para 'Marvel's Most Wanted' estaba básicamente garantizada, por lo que todo apuntaba a que la serie debutaría durante la temporada televisiva 2016/2017, pero lo cierto es que la cadena empezó a perder la confianza en los proyectos del MCU. Por lo pronto, la estupenda 'Agente Carter' fue cancelada tras sólo dos temporadas por el bajón de audiencia sufrido por la segunda, lo cual sin duda tuvo un efecto adverso para el título que nos ocupa.

En principio, ABC sopesaba tener hasta cuatro series diferentes de Marvel en su parrilla para la temporada siguiente, pero a la hora de la verdad 'Agentes de SHIELD' fue la única que se emitió. Y es que además de 'Marvel's Most Wanted', la cadena también trabajaba en 'Damage Control', una sitcom basada en la compañía del mismo nombre que, en los cómics de Marvel, se encarga de lidiar con los desperfectos provocados por las batallas de superhéroes.

Adrianne Palicki y Nick Blood

En mayo de 2016 se supo que la cadena había decidido cancelar los proyectos de 'Damage Control' y 'Marvel's Most Wanted'. Aunque hubo que esperar hasta agosto de ese mismo año para que Channing Dungey, por aquel entonces presidenta de ABC Entertainment, comentase lo siguiente sobre la cancelación de esta última:

"Sentimos que no era tan buena como otros pilotos que rodamos. Hablamos con Marvel y llegamos al acuerdo de que queríamos averiguar cuál sería nuestra siguiente serie juntos, y teníamos que sentir que fuera muy fuerte creativamente."

Tenía cierto sentido, por eso llama poderosamente la atención que la siguiente serie de ABC basada en cómics de Marvel fuera 'Inhumans', un enorme fracaso del que solamente llegamos a ver 8 episodios antes de que fuera cancelada de forma fulminante. Cuesta creer que en la cadena realmente pensasen que ese título era realmente más fuerte creativamente que 'Marvel's Most Wanted'.

Y si os habéis quedado con curiosidad de cuáles fueron las otras series dramáticas que sí recibieron luz verde por parte de ABC en lugar de 'Marvel's Most Wanted', son las siguientes: 'Conviction', un drama legal protagonizado por Hayley Atwell que no pasó de su primera temporada; 'Los pasajeros del tiempo', un drama de ciencia ficción que fue cancelado y retirado de antena tras apenas 5 de los 12 episodios rodados; 'Still Star-Crossed', un intento de secuela de 'Romeo y Julieta' que tampoco pasó de su primera temporada; 'Notorious', un drama legal con Piper Perabo que apenas tuvo 10 episodios; y 'Sucesor designado', el thriller liderado por Kiefer Sutherland que aguantó dos temporadas en ABC (la tercera pasó a ser exclusiva de Netflix).

Adrianne Palicki

Por su parte, Adrianne Palicki ha comentado en varias ocasiones que ella estaría encantada de recuperar la serie de 'Marvel's Most Wanted'. En 2019 declaró que vio el piloto "y era realmente bueno. Era un poco más oscuro. Interpretábamos a mercenarios, era una especie de extensión de lo que estábamos haciendo antes, donde terminamos tratando de casarnos de nuevo y todo se viene abajo porque la gente está detrás de nosotros. Al final, somos nosotros luchando por nuestras vidas".

Lamentablemente, Palicki nunca volvió a interpretar a Bobbi Morse, mientras que Nick Blood retomó el personaje de Lance Hunter en un episodio de la temporada 5 de 'Agentes de SHIELD'. Además, el episodio piloto rodado de 'Marvel's Most Wanted' nunca se ha podido ver y Marvel no tiene capacidad alguna para emitirlo, ya que todo depende de ABC. A estas alturas sería un milagro que lo lanzase o incluso que se produjese algún tipo de filtración, como pasó con la prueba de 'Deadpool' que acabó dando luz verde a la película.

