La temporada 2 de 'Fallout' arrasa y se convierte en la sexta serie más vista de la historia de Prime Video. Estas son las 5 que la superan

En Prime Video hay varias series que brillan por encima del resto, siendo ese uno de los motivos por los que se esperaba mucho de la temporada 2 de 'Fallout'. El cambio de estrategia en su lanzamiento por parte de Amazon ha sido bastante comentado, pero la compañía ha hecho oficial que ya es la sexta temporada más vista de todos los tiempos en Prime Video.

El anuncio por parte de Amazon llega además cuando quedan todavía dos episodios más por estrenarse para que la segunda temporada de 'Fallout' llegue a su final y parecen una respuesta directa a los datos de audiencia proporcionados por Nielsen y que apuntan a un bajón en su seguimiento. Y es que la temporada 1 sumó 2.900 millones de minutos vistos durante sus primeros cinco días, mientras que la segunda se quedó en 429 millones en sus primeros seis días.

Es cierto que hay matices importantes ahí, como el hecho de que la temporada 1 se lanzó completa de golpe, mientras que de la segunda llegó con un único episodio, pero es que la segunda semana pasó algo similar: la primera entrega sumó 2.620 millones de minutos, mientras que el segundo episodio de la temporada 2 se quedó en 395 millones...

Las 5 temporadas por encima

Eso supone que la comparativa está viciada por el hecho de haber un número diferente de episodios disponible, a lo que hay que sumar que Prime Video asegura que solamente tiene por delante a las temporadas 2 y 3 de 'Reacher', la temporada 1 y 2 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' y la temporada 1 de 'Fallout' han conseguido mejores datos de audiencia.

Desde Amazon señalan que el público internacional tiene un gran peso en el seguimiento de 'Fallout' y que representa un 53% de sus datos de audiencia. Eso sí, no da datos concretos por ahora y lo más probable es que no lo haga hasta un tiempo después de la finalización de la temporada 2. El 3 de febrero de 2026 es la fecha elegida para ello.

En Espinof | Las mejores series de Prime Video en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025