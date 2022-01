'The Great', renovada: la estupenda comedia sobre Catalina la Grande tendrá temporada 3

Huzzah! Gran noticia la que tenemos aquí ya que la plataforma estadounidense Hulu ha anunciado que ha renovado su satírica dramedia 'The Great' por una temporada 3. En España la serie se puede ver a través de Starzplay.

La noticia llega casi dos meses después del estreno en la plataforma de la temporada 2, en la que vemos a Catalina la Grande haciéndose (o intentándolo al menos) con el control de una "liberada" Rusia que no parece querer abrazar los nuevos tiempos.

Creada y escrita por Tony McNamara, todavía no he podido ponerme con toda la temporada 2 pero lo poco que he visto mantenía el estupendo nivel de la primera entrega. Habrá que ver, pues, qué nos espera a la temporada 3 de 'The Great'.

De momento, el reparto sigue liderado por Elle Fanning como Catherine y Nicholas Hoult como Peter. Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Bayo Gbadamosi y Belinda Bromilow también participarán en los nuevos episodios.