Es uno de los mejores episodios de 'Colombo'. Firmado hace 54 años por quien sería el mejor director del mundo, ha dejado huella en millones de fans

A punto de cumplir sesenta años (el primero de los telefilmes data de 1968), 'Colombo' es simple y llanamente una de las series de misterio más influyentes de la historia de la televisión. El personaje interpretado con una maestría absoluta por Peter Falk entre 1968 hasta 2003 ha creado escuela durante décadas y por su "cantera" han pasado excelentes guionistas y directores.

Uno de ellos, de hecho, está considerado hoy como uno de los mejores cineastas de la historia pero cuando se puso tras las cámaras de 'Homicidio de acuerdo con el libro' (Murder By The Book), el primer episodio oficial de la serie, Steven Spielberg era un director de plantilla en NBC. Cadena con la que ya llevaba tiempo colaborando, notoriamente en películas para televisión como 'Galería nocturna' de Rod Sterling.

Una cosa más...

Era 1971 y Spielberg intuía que ese encargo era especial y el guion de Steven Bochco (ilustre del género policíaco) le había flipado. Quiso hacerle justicia y para ello se tomó lo que para otro director sería un encargo más como su gran oportunidad de hacer cine en la pantalla pequeña y demostrar toda su ambición.

Así lo describió hablando para 'On Small Screen':

«Traté [Colombo] como una mini película e hice la película con la mentalidad de una director de cine, no de televisión. Dije que haría que esto, con el tiempo que me daban, haría que esto parezca de un millón de dólares. Me daban 130 000 dólares por esta hora, voy a hacer que parezcan como un millón.»

Y vaya si lo hizo. El episodio puso el listón muy alto no solo para la serie en general, también para los que vinieron después, sea en 'Colombo' o en otra ficción de misterio. El propio Peter Falk confesó hablando para la BBC que trabajar con él le descolocó en el buen sentido de la palabra:

«Sabía que este tipo era excepcional. El episodio con Steven Spielberg fue la primera vez en mi carrera de actor que hice una escena en la cual no sabía dónde estaba la cámara. En televisión, la cámara siempre está justo ahí. E hicimos la escena, dijo "Acción" y empezamos a rodar y en plena escena dije "¿dónde diablos está la cámara?"»

A pesar de que Spielberg reconoció no quedar del todo satisfecho con su trabajo en 'Colombo', el episodio no solo es recordado con mucho cariño por los fans de la serie, para muchos está considerado como uno de los mejores episodios de la historia de la televisión. Entusiasmó, de hecho, a los ejecutivos de Universal quienes le ficharon para hacer cuatro películas: la primera de ellas fue la mítica 'El diablo sobre ruedas'.

Por si lo queréis volver a ver, 'Colombo' se encuentra disponible tanto en Prime Video como en SkyShowtime.

En Espinof | Las 13 mejores películas de Steven Spielberg

En Espinof | Las 15 mejores series de misterio de Netflix