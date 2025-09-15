La victoria de 'Hacks' en los Emmy llega con una despedida bajo el brazo: la serie terminará con su temporada 5

La noche de los Emmy no solo dejó discursos reivindicativos y premios históricos, también sirvió para confirmar una noticia que nos dejó con cierto regusto agridulce el merecido triunfo de 'Hacks'. En la alfombra roja de los premios, su protagonista Hannah Einbinder reveló que la quinta temporada será la última de la exitosa comedia de HBO Max.

Se despide en su mejor momento

El final de la serie no será un cierre precipitado, sino una consecuencia fiel al plan original que tenían sus creadores Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky, que siempre concibieron 'Hacks' como una historia de cinco temporadas. Sin embargo, era algo que aún no se había cerrado oficialmente, ya que la renovación se había anunciado el pasado mes de mayo sin ninguna mención a su desenlace. “Puedes citarme al respecto. Voy a hablar públicamente de ello”, declaraba Einbinder a medios como Indiewire.

La actriz, que esta misma noche se ha llevado el Emmy a Mejor Actriz de reparto en una comedia, reconoció el sabor agridulce de la noticia:

“Creo que será diferente. Empezaremos a rodar la semana que viene, y saber que es la última temporada es realmente agridulce. Pero creo que es lo correcto, ¿sabes? Creo que es bueno repetir algo tantas veces como se deba. No abusar de la hospitalidad. A disfrutarlo, hacerlo, reír y llorar”.

La cuarta temporada ya dejó a los fans con un gran cliffhanger, con Deborah Vance (Jean Smart) estrenando su propio late night y teniendo a Ava como guionista principal. O, al menos, hasta que se filtra un escándalo que acaba con toda tranquilidad aparente. El cierre nos dejó a Deborah actuando en el extranjero, mientras la prensa llegó incluso a a darla por muerta.

La serie ha sido un éxito absoluto en los Emmy, acumulando 12 premios en cuatro temporadas, incluidos los cuatro galardones consecutivos de Smart como Mejor Actriz y, ahora, el merecidísimo primero para Einbinder, que lo ha recibido tras cuatro nominaciones.

