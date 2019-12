'Watchmen' y la historia tras 'Pale Horse', el easter-egg más alucinante de la serie de HBO

Lo de la 'Watchmen' de Damon Lindelof es sencillamente alucinante. No sólo posee una narrativa brillante, absorbente y depurada que hace justicia —y esto era lo más complicado de todo— al material original de Alan Moore; además de esto, oculta una tonelada de referencias al universo del cómic con las que enriquece la experiencia hasta límites insospechados en cada uno de sus episodios.

Pero de entre todos los easter-eggs que han ido apareciendo en la serie de HBO, probablemente sea el relacionado con la banda 'Pale Horse' el más retorcido y alucinante. A continuación, vamos a explicar qué diantres significa esta referencia, así que, si aún no habéis visto el quinto episodio de 'Watchmen', titulado 'Pequeño miedo a los rayos', y no habéis leído la obra de Moore, será mejor que dejéis de leer, porque habrá algún que otro spoiler a partir de esta línea.

Desde el inicio de la temporada, Lindelof se ha esforzado en dejar claro que el incidente que marcó el tercer acto del 'Watchmen' impreso dejó una huella en la sociedad que no se ha conseguido borrar. Me refiero, por supuesto, al ataque de un mutante llegado de otra dimensión —o esa fue la explicación del atentado con falsa bandera perpetrado realmente por Adrian Veidt— a la ciudad de Nueva York el 2 de noviembre de 1985.

Filmografía Spielberg

Los efectos de la catástrofe no sólo están presentes en las misteriosas lluvias de chipirones que riegan norteamérica eventualmente, ni en los nutridos grupos de afectados con estrés post-traumático relacionado con la tragedia —entre los que se encuentra el propio Looking Glass—; la debacle también influyó en la cultura popular de la realidad alternativa en la que se ambienta 'Watchmen'.

Tal y como conocimos en 'Pequeño miedo a los rayos', la filmografía de Steven Spielberg del "Watchmenverso" es muy distinta a la estamos acostumbrados. En ella, el Rey Midas de Hollywood firmó un largometraje titulado 'Pale Horse', rodado en blanco y negro, triunfador en la ceremonia de entrega de los Premios Óscar de su año y basado en la masacre de Times Square ejecutada en secreto por Ozymandias.

Para mayor detalle, en el episodio se comenta que en susodicha película hay una escena en la que una niña vestida con un abrigo rojo camina desorientada entre los cuerpos de los asesinados por la onda psiónica del alienígena. La conexión con 'La lista de Schindler' es más que obvia, así que parece que 'Pale Horse' sustituyó al clásico de Spielberg en su filmografía de este universo. Pero, ¿por qué eligió Spielberg este título para su cinta sobre el 2-N? La respuesta está en la música.

La misma noche de la catástrofe, el Madison Square Garden acogía un concierto de 'Pale Horse', una banda de Death Metal que falleció junto a todo su público cuando llegó la medianoche. Los seguidores del grupo pertenecían en su mayoría a la tribu urbana de los Top-Knots, caracterizados por sus peinados con moños altos y a quienes se puede ver en varias viñetas del cómic original.

El nombre de 'Pale Horse' tampoco sale de la nada. Hace una oportuna referencia a los versículos 7 y 8 del sexto capítulo del Apocalipsis, en los que puede leerse lo siguiente:

"Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente, que decía: 'Ven'. En la visión apareció un caballo pálido; el jinete se llamaba 'Muerte' y el abismo lo seguía. Les dieron potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, hambre, epidemias y con las fieras salvajes."

Rizando el rizo

Pero aquí no acaba la cosa. Según se menciona en la Peteypedia —esa suerte de anexo con forma de informe del FBI que puede leerse en la web de HBO—, el easter-egg va aún más lejos. Parece ser que 'Pale Horse' inspiró a una banda de space rock de mediados de los 90 llamada 'Sons of Pale Horse'; autores de un álbum titulado 'The Book of Rorschach'. Y ahora llega lo bueno.

Si nos fijamos en la edición física en vinilo que ha editado HBO con el primer volumen de la brutal banda sonora de 'Watchmen' compuesta por Trent Renzor y Atticus Ross, el packaging se ha trabajado para que parezca una reedición del 'The Book of Rorschach' de 'Sons of Pale Horse' que, además, va acompañada de un ensayo de Seymour David, el becario del diario New Frontiersman al que vemos encontrar el diario de Rorschach en la última viñeta del cómic. Alucinante.

Este triple mortal con tirabuzón de los easter-eggs demuestra una vez más que la 'Watchmen' de Damon Lindelof y HBO es mucho más que una serie, mucho más que una adaptación, mucho más que una secuela y mucho más que un reboot. Es una expansión del universo creado por Alan Moore sin nada que envidiar a su fuente de inspiración.