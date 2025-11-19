'Yellowstone' continúa. Ya sabemos cuándo comenzará la secuela protagonizada por Luke Grimes

HOY SE HABLA DE

Yellowstone
Puede que la serie principal haya acabado hace ya casi un año (el último episodio se emitió en diciembre de 2024), pero el universo de 'Yellowstone' sigue vivito y coleando y en pocos meses veremos una de las secuelas directas de la saga de los Dutton.

La cadena estadounidense CBS ha anunciado que estrenará 'Y: Marshals' el domingo 1 de marzo. De esta manera, arranca la cuenta atrás para ver las aventuras de Kacey Dutton, personaje interpretado por Luke Grimes. Un spin-off que cambia un poco el estilo de la serie original para acercarse a algo más policíaco.

Un policíaco marca Yellowstone

Según la sinopsis oficial, la serie seguirá a Dutton en lo que se une a una unidad de élite de los US Marshals para llevar la justicia a los páramos de Montana junto a sus compañeros.

El de Grimes no es el único rostro familiar para los espectadores de la saga ya que Gil Birmingham y Mo Brings Plenty se volverán a poner en la piel de Thomas Rainwater y Mo, respectivamente. También volverá Brecken Merrill como Tate, hijo de Kayce y Monica. Eso sí, de momento Kelsey Asbille no está confirmada en el reparto.

Junto a ellos, el reparto principal se completa con Logan Marshall-Green como Pete Calvin, amigo de Kayce de su época militar; Arielle Kebbel, Ash Santos y Tatanka Means interpretarán a los marshals Belle, Andrea y Miles; por último, Brett Cullen será el jefe de los US Marshals de Montana, Harry Gifford.

'Y: Marshals' no es el único spin-off/secuela protagonizado por los vástagos Dutton. También se está desarrollando una serie protagonizada por Kelly Reilly como Beth y Cole Hauser como Rip.

