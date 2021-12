'Érase una vez... en Hollywood': una fantástica película en la que Quentin Tarantino festeja el cine de otra época con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie

Veinte años lleva Quentin Tarantino haciendo películas y cada vez que sale una nueva es todo un acontecimiento en cuanto a expectación. La última, 'Érase una vez... en Hollywood' ('Once upon a Time in Hollywood') es buena muestra de ello. Lo mejor, que no decepciona... y lo podéis comprobar esta noche a las 22:00 en Telecinco.

Siguiendo uno de sus grandes constantes, Tarantino va un paso más allá en su intención de homenajear el cine (y la televisión) con el que se ha empapado durante años llevándonos directamente a la época en la que se hacía.

Estamos en 1969 y la cámara se centra en Rick Dalton, otrora estrella de televisión interpretado por Leonardo DiCaprio, y su mejor amigo/doble de acción Cliff Booth, encarnado por Brad Pitt, en lo que intentan volver a levantar su carrera. Por otro lado, Margot Robbie completa el triángulo protagonista como Sharon Tate, quien se ha mudado junto a Roman Polansky a la casa de al lado de Dalton.

Quién es quién en Hollywood

Teniendo en cuenta que estamos en la Hollywood de finales de los sesenta tendremos también a personajes conocidos como un Bruce Lee interpretado por Mike Moh. Un papel que no gustó nada a la familia del maestro de las artes marciales. El propio cineasta salió en defensa justificando el retrato que había plasmado.

Más allá de eso, a lo largo de las más de dos horas de película podemos ver a Al Pacino, Timothy Olyphant, Emile Hirsch, Margaret Qualley, Bruce Dern, Julia Butters, Austin Butler, Dakota Fanning, Luke Perry, Damian Lewis y Sydney Sweeney, entre muchos otros.

La realización de 'Érase una vez... en Hollywood' fue larga y se concibió primero como una suerte de novela en la que meter los conceptos que le interesaban y explorar todo este mundo. Quizás sea por eso por lo que uno quiere saber más de todo lo que se encuentran los protagonistas durante la cinta. Y no extraña tampoco noticias como la novelización (con final alternativo) o la posibilidad futura de que podamos ver 'Bounty Law', la serie protagonizada por Dalton.

La fiesta del cine

No sé hasta qué punto podríamos hablar de esta película como una buena muestra de la evolución de Tarantino a lo largo de los años. Tiene muchos de los elementos que han encumbrado al cineasta pero puestos con otra luz dentro de un juego entre el cuento sobre la meca del cine y el final de una época y la metaficción que ello supone. A ratos desbarra y no todo funciona, pero por lo general sus aciertos son mayores.

Al fin y al cabo, Tarantino es un enamorado del séptimo arte y la cultura pop, con lo que en esta cinta tiene mucho de celebrativo, de festejo y, también, de consciencia de vientos de cambio. De signo de los tiempos. Y nos hace a todos partícipes de esta fiesta.

Una fiesta que no cayó bien a todo el mundo. De hecho, decepcionó en su paseo por Cannes, a pesar de ser candidata a la Palma de Oro. Sin embargo, en su estreno en salas ya las críticas salían generalmente positivas y las ganas de ver la película se trasladaron a la taquilla, por lo menos por parte de los seguidores del director, porque tampoco es que hiciese cifras espectaculares.

En el terreno de premios no le fue nada mal. Nominada a doce premios Óscar, se llevó a casa una estatuilla a Brad Pitt como mejor actor de reparto y otra para el diseño de producción. Antes, venía de materializar tres Globos de oro (mejor película comedia o musical, mejor actor de reparto y mejor guion).