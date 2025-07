2666 millones de minutos visualizados. Tras 3 años, llega la precuela de este exitazo de acción de Prime Video con Chris Pratt

En algo menos de dos meses regresa uno de los grandes bombazos de acción de Amazon Prime Video y no, no estoy hablando de 'Reacher'. El 27 de agosto 'La lista final: Dark Wolf' (The Terminal List: Dark Wolf), la precuela de la serie protagonizada por Chris Pratt y Taylor Kitsch, y ya podemos ver un intenso primer tráiler.

Cocreada por el autor de las novelas, Jack Carr y el showrunner David GiGilio, esta nueva serie nos llevará a los orígenes de Ben Edwards en lo que va de ser un Navy SEAL al mundo de las operaciones clandestinas de la CIA. Un thriller de espionaje que promete volvernos a llevar por el lado más oscuro del arte de la guerra.

Accionzaza para el cuerpo

Junto a Taylor Kitsch y la aparición de Chris Pratt, esta nueva serie cuenta con un amplio reparto formado por Tom Hopper como Raife Hastings, Robert Wisdom como Jed Haverford, Luke Hemsworth como Jules Landry, Dar Salim como Mohammed Farooq, Rona-Lee Shimon como Eliza Perash, Shiraz Tzarfati como Tal Varon, Jared Shaw como Ernest ‘Boozer’ Vickers y más. En palabras de Kitsch:

«Explorar el origen de Ben en Dark Wolf ha sido una pasada. Esta temporada profundiza incluso más, hay más crudeza, más corazón y mucho más en juego. Es cruda, es honesta y realmente te deja ver el corazón de quién es. Tengo un profundo respeto por la comunidad militar y la SEAL y me ha encantado mostrar su fraternidad, las cosas que luchan por conservar y simplemente dejar que todo se desarrolle. Creo que los fans se lo van a pasar genial.»

'La lista final' llegó hace justo tres años (1 de julio de 2022) a la plataforma y arrasó. Si bien no pudo superar a la temporada 4 vol. 2 de 'Stranger Things', auditoras como Nielsen estimaron en un 2660 millones de minutos visualizados su audiencia en sus primeros 10 días de emisión en Prime Video (1.106 millones la semana del 27/06 al 3/07 y 1560 la semana siguiente para un total de 8 episodios). Solo en Estados Unidos. Todo un exitazo que pronto generó interés para continuar de algún modo la saga.

