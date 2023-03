El anime spin-off de Megumin fija su fecha de estreno: 'Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!' muestra su tráiler más musical

Todavía estamos pendientes de qué pasa con la tercera temporada de 'Konosuba', porque confirmada está pero aún no sabemos mucho más del tema, pero vamos a tener anime para rato y además volvemos a su universo dentro de nada con un spin-off centrado en Megumin.

'Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!' es una precuela sobre Megumin y nos va a mostrar cómo aprende a usar sus poderes y algunas facetas del anime que quizás no se han explorado tanto en la serie principal.

Hola, nuevo estudio

Para la tercera temporada del anime original y también para 'Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!' se ha cambiado de estudio, y esta vez nos pasamos a Drive. Aún así, el mismo equipo creativo sigue trabajando en el anime, con Yujiro Abe dirigiendo la serie, Makoto Uezu como guionista principal y Koichi Kikuta como diseñador de personajes.

Ya sabíamos que el spin-off se estrenaría en primavera pero ahora se ha terminado de concretar que podremos verlo a partir del próximo 5 de abril. También se ha confirmado que 'Stay Free' de Machico será el tema principal de la serie, con 'Jump In' de Rie Takahashi y Aki Toyosaki será el tema para el ending.

Por ahora las novelas ligeras de 'Konosuba: An Explosion on This Wonderful World!' están recogidas en 3 volúmenes y es una historia bastante contenida. Todavía no se ha confirmado cuánto durará el anime, pero teniendo en cuenta que la tercera temporada también está en marcha no debería durar más de 12 o 24 episodios... Y quizás esto último ya sería alargarlo demasiado.

Por ahora no se sabe con seguridad si podremos verlo en simulcast o si terminará llegando a alguna plataforma de streaming, aunque las dos primeras temporadas del anime están disponibles en Netflix.

La serie principal de 'Konosuba' se centra en Kazuma Satō, un chico muy recluido que muere al tratar de salvar de ser atropellada. Sin embargo, despierta en un mundo de fantasía muy similar a un videojuego online donde forma equipo con un paladín, una archimaga y una hermosa diosa llamada Aqua para derrotar a un rey demonio.