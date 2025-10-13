'Los Bridgerton' desenmascara el mayor secreto de la temporada 4. El nuevo tráiler de la serie de Netflix anuncia su fecha de estreno

Parece que la sequía en cuanto a la serie de época romántica más célebre y celebrada de Netflix llega a su fin. Netflix ha desvelado que estrenará la temporada 4 de 'Los Bridgerton' el 29 de enero de 2026. Y, siguiendo la tendencia, tendremos temporada partida en dos, con la segunda parte llegando el 26 de febrero.

Así lo ha resaltado el nuevo tráiler de la temporada, definida por su protagonista como una suerte de giro al cuento de la Cenicienta en lo que el foco se centra en un Benedict Bridgerton (Luke Thompson), quien se resiste a sentar cabeza hasta que conoce y se enamora de Sophie Baek (Yerin Ha).

Cenicienta bridgertoniana

«Lo que me atrajo de Sophie fue que tenía obstáculos, algo que tiene que superar constantemente» declara Yerin Ha en Tudum. Y es que, la misteriosa "dama de plata" es en realidad una criada con sus propios secretos y sueños.

Después de haber dado un pequeño salto, esta nueva temporada de 'Los Bridgerton' está basada en 'Te doy mi corazón' (An Offer from a Gentleman), la tercera de las novelas de la saga de Julia Quinn. El libro está adaptado por Jess Brownell, quien lleva ejerciendo como showrunner desde la temporada 3.

Junto a Thompson y Ha, la temporada 4 de la serie cuenta con un reparto formado por Jonathan Bailey, Victor Alli, Adjoa Andoh, Julie Andrews, Simone Ashley, Nicola Coughlan, Ruth Gemmell, Luke Newton, Michelle Mao y Polly Walker entre muchos otros.

