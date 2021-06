Impresionante tráiler de 'Fundación': Apple TV+ desvela la fecha de estreno de la prometedora adaptación de las novelas de Asimov

Aficionados de la ciencia ficción, apuntad en vuestro calendario con mucho resalte el 24 de septiembre, ya que ese es el día elegido para que podamos ver una de las mayores apuestas del género en televisión: la inconmensurable adaptación de 'Fundación' que está poniendo a punto Apple TV+. Tras ver alguna que otra imagen suelta y pequeños avances, por fin tenemos el tráiler.

David S. Goyer es el encargado de llevar a la pantalla el imperio galáctico en declive que proponen las novelas de Isaac Asimov. La historia parte de la idea de un psicohistoriador que predice la caída del Imperio y propone la creación de una Fundación, una inmensa biblioteca/comunidad científica para evitar que se pierda el saber tras la profetizada barbarie.

Una ambiciosa misión

La teoría de Hari Seldon tendrá su oposición por parte de los Cleons, la dinastía de emperadores clónicos que ostenta todo el poder de la galaxia y ven que pueden perder su legado para siempre.

La serie está encabezada por Jared Harris, Lee Pace, Lou Llobell y Leah Havey como el elenco principal de la ficción. Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton y Alfred Enoch completan el reparto.

A pesar de que la verdad es que el proyecto tiene buena pinta, la inmensidad de la propuesta de Asimov hace que uno tenga muchas dudas sobre el resultado. Eso unido a que David S. Goyer no es que tenga un currículo impecable (es bastante irregular, solo hay que ver 'Constantine' y 'Krypton'), me inspira una confianza algo justita. Pero bueno, la verdad es que en principio no pinta mal.

Según el guionista, este proyecto siempre estuvo en lo más alto de su lista:

"En las décadas que han pasado desde que la 'Serie de la Fundación' se publicó por primera vez, la profética obra de ciencia ficción de Asimov nunca ha sido tan relevante como lo es ahora. De joven, devoraba los libros de 'Fundación' y soñaba con verlos algún día en la pantalla, pero un largometraje no parecía suficiente para algo tan ambicioso. Gracias al amplio panorama actual del streaming y a una valiosa colaboración con Apple y Skydance, ahora podemos trasladar la serie literaria a la pantalla de una forma que realmente le hace justicia. ‘Fundación’ siempre había estado en lo más alto de mi lista, y es un honor ser parte del proyecto que finalmente lo va a hacer realidad. Tanto si eres un fan de las novelas como si simplemente buscas una serie épica que te deje boquiabierto, estoy muy contento de compartir contigo lo que hemos creado."