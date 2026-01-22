HOY SE HABLA DE

La mejor serie de ciencia ficción realista desvela la fecha de estreno y el tráiler de su temporada 5. 'Para toda la humanidad' promete nuevos desafíos en Marte

El planeta rojo nos espera en lo que conoceremos el siguiente paso en la conquista del espacio

2 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
albertini

Albertini

Editor
albertini

Albertini

Editor
Linkedin twitter instagram
6841 publicaciones de Albertini

Ya se les echaba de menos y pronto regresa una de las mejores series de ciencia ficción actuales. La temporada 5 de 'Para toda la humanidad' (For All Mankind) ya ha puesto a punto sus bases en Marte y Apple TV ha desvelado su primer tráiler y la fecha de estreno.

Será el 27 de marzo cuando podamos ver el primero de los episodios de esta nueva entrega de la ucronía espacial creada por Ronald D. Moore, Matt Wolper y Ben Nedivi y con estos dos últimos como mandamases. Como es habitual, tendremos un nuevo salto de unos cuantos años, lo que aún nos situaría por nuestros tiempos.

Regreso a Marte

Según la sinopsis, años después de espectacular robo de asteroide Ricitos de Oro, Happy Valley se ha convertido en una próspera colonia con miles de residentes y en una base para nuevas misiones que llevarán a los humanos aún más lejos en el sistema solar. Pero con las naciones de la Tierra exigiendo ley y orden en el Planeta Rojo, la fricción continúa aumentando entre quienes viven en Marte y su antiguo hogar. 

'El hombre en el castillo': la ucronía de Amazon potencia sus virtudes para ofrecer una sensacional temporada final
En Espinof
'El hombre en el castillo': la ucronía de Amazon potencia sus virtudes para ofrecer una sensacional temporada final

Joel Kinnaman sigue al frente de reparto de esta nueva temporada, que cuenta con la incorporación al reparto recurrente de Mirelle Enos, Costa Ronin, Sean Kaufman, Ruby Cruz e Ines Asserson. Junto a ellos volveremos a ver a Toby Kebbell, Edi Gathegi, Cynthy Wu, Coral Peña y Wrenn Schmidt, entre otros.

Si no la habéis visto todavía, os invito a echarle un vistazo a esta ucronía de ciencia ficción realista sobre qué hubiera pasado si la carrera espacial entre soviéticos y estadounidenses no hubiera acabado. Por cierto, estamos pendientes del estreno de su spin-off, 'Star City', que nos llevará por el programa espacial de los rusos.

En Espinof | Las mejores series de ciencia ficción en streaming

En Espinof | Las series más esperadas de 2026

Temas

Ver 2 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios