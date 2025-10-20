La nueva comedia "chanante" no es como te esperas, es más. El tráiler de 'Rafaela y su loco mundo' apuesta por el humor absurdo y surrealista marca de la casa

Presentada en el marco del Festival de Sitges, desde Atresmedia han lanzado el tráiler completo de la nueva comedia de, denominémoslo así, el "sello chanante". Dirigida por Ernesto Sevilla y creada y escrita por Aníbal Gómez, 'Rafaela y su loco mundo' aterrizará próximamente en la plataforma atresplayer.

He de decir que no sé exactamente qué me esperaba de esta "auto adaptación" (está basada en el libro de Aníbal Gómez), pero la sensación al ver este aperitivo es la de haber vuelto a ese surrealismo y comedia absurda que se echaba de menos de (un sector) de este colectivo humorístico.

Adolescencia y viajes en el tiempo

La serie está protagonizada por Rafaela, una niña disfuncional en una familia altamente funcional. La joven estará acompañada por sus inseparables amigas en lo que navegan entre peligros, mansiones tenebrosas, fiestas de pijamas y viajes en el tiempo.

Ingrid García-Johnson protagoniza la serie como Rafaela, mientras que Carlos Areces, Aníbal Gómez y Joaquín Reyes le darán la réplica como sus amigas. El reparto se completa con Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo , que serán acompañados por un elenco de estrellas invitadas formado por Esty Quesada, Gakian, Victoria Martín, Javier Botet o Hidrogenesse.

