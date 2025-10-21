'La que se avecina' da el salto al cine con su temporada 16: Prime Video presenta el tráiler y la fecha de estreno de su esperado regreso

Prime Video ha decidido que ya era hora de anunciar la fecha de estreno de la temporada 16 de 'La que se avecina', y además la plataforma ha querido hacerlo lanzando de paso el esperado tráiler de los nuevos episodios de la famosa comedia. Será el próximo 18 de noviembre de 2025 cuando podamos volver a disfrutar con los vecinos de Contubernio 49.

Esta temporada 16 de 'La que se avecina' es especialmente significativa por dos hechos. El primero es que la serie llegará hasta su episodio 200, lo cual se aprovechará para que ese capítulo podrá verse en cines de la mano de Yelmo. En concreto, se proyectará en pantalla grande en más de 40 cines repartidos a lo largo y ancho de toda España con pases especiales previstos para el 11 y el 15 de noviembre.

Episodios más cortos

El otro aspecto clave ya nos lo adelantaron hace unas semanas: los episodios van a ser mucho más cortos, con una duración que oscilará entre los 30 y los 50 minutos. Habrá quien se sienta defraudado por ello, pero sus propios creadores pensaban que el abultado metraje de cada episodio se había quedado desfasado y estoy completamente de acuerdo con ellos.

Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Félix Gómez, Carlos Areces, Luis Merlo, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Mamen García, Macarena Gómez, Nacho Guerrero, Raúl Peña, Paz Padilla y Daniel Muriel son solamente algunos de los actores que retomarán sus personajes en la temporada 16 de 'La que se aveecina'.

Por cierto, otro cambio destacable de la temporada 16 es que en esta ocasión se estrenará con el lanzamiento de un único episodio. Luego cada martes podremos ver uno más hasta que se acaban los 8 capítulos que tendrá esta nueva entrega de la serie.

