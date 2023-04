Robert Downey Jr. está irreconocible dando vida a varios personajes en la miniserie más esperada de HBO: tráiler de 'The Sympathizer'

La presentación de Max, la nueva plataforma de streaming de Warner, ha venido acompañada de infinidad de novedades sobre los próximos proyectos de HBO. Uno de los más llamativos es el tráiler de 'The Sympathizer', una miniserie en la que Robert Downey Jr., que este año también se dejará ver en la esperadísima 'Oppenheimer', va a mostrar su vena más camaleónica, ya que da vida a cuatro personajes distintos.

Pintaza

Basada en la novela ganadora del Pulitzer escrita por Viet Thanh Nguyen, 'The Sympathizer' nos transporta a Saigón en 1975, donde un general del ejército que pretende huir del país junto a varios compatriotas para iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Lo que no sabe es que uno de ellos está informando sobre todo lo que sucede al Vietcong y la historia gira alrededor de esa persona.

Hoa Xuande, a quien pudimos ver en la versión en imagen real de 'Cowboy Bebop' encabeza un reparto en el que además de Downey Jr. también participan Sandra Oh, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Vy Le, Alan Trong, Vy Le y Ky Duyen. Ojo además al hecho de que Park Chan-wook ('La doncella') va a dirigir varios episodios y además ejerce como co-showrunner junto a Don McKellar.

También merece la pena destacar que 'The Sympathizer' no contará únicamente con el sello de HBO, pues en ella también participa A24, probablemente la productora más reputada que existe actualmente en Hollywood. Bien reciente tenemos su última y sensacional aportación a la pequeña pantalla que deja claro que podemos esperar mucho de esta miniserie.

Las malas noticias es que todavía no tenemos fecha de estreno para 'The Sympathizer'. Bueno, eso no es del todo cierto, pues sí sabemos que no estará disponible hasta 2024.

