La secuela de '28 años después' presenta su inquietante tráiler. Los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia en 'The Bone Temple'

Sony Pictures acaba de presentar el primer adelanto de '28 Years Later: The Bone Temple', la nueva película dirigida por Nia DaCosta que continuará la saga iniciada con '28 días después'. La historia retoma el escenario de una Inglaterra postapocalíptica, donde la amenaza de los infectados convive con un panorama humano aún más inquietante. De esta forma continuará con la trama de '28 años después', estrenada este año.

Regreso a un universo de infectados

Según la sinopsis oficial, en '28 Years Later: The Bone Temple' “los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia; la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora”.

En esta entrega, que se estrenará en cines el 16 de enero de 2026, la narrativa se centra en Spike (Alfie Williams), cuyo encuentro con Sir Jimmy Crystal (Jack O'Connell) y su grupo de asesinos acrobáticos lo arrastra a un callejón sin salida. A la par, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) atraviesa una relación inesperada que podría alterar el destino del mundo entero. Por otro lado, la película contará también con la participación de Emma Laird, Maura Bird, Erin Kellyman y Chi Lewis-Parry.

Uno de los guiños más esperados será la breve aparición de Cillian Murphy, retomando su papel de Jim de '28 días después'. Aunque su participación en esta película será limitada, Danny Boyle —director de la primera cinta y productor ejecutivo de esta nueva entrega— confirmó que el personaje tendrá un rol fundamental en la tercera parte. Además, reveló que tanto O’Connell como Fiennes cobrarán mayor protagonismo dentro de la trama continental que apenas se insinuó en la primera entrega de la trilogía.

El guion y la producción corren a cargo de Alex Garland, mientras que la producción ejecutiva reúne a Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice y Bernie Bellew. El proyecto es una colaboración entre Columbia Pictures, DNA Films y Decibel Films, con distribución de Sony Pictures.

