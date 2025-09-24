'The Bride!' muestra su espectacular primer tráiler, con Christian Bale y Jessie Buckley haciendo su propia versión de una de las mejores películas de la historia

Quién le iba a decir a Mary Shelley que 207 años después de la publicación de su icónica 'Frankenstein o el moderno prometeo', el monstruo en cuestión iba a seguir estando de moda. Mientras esperamos al sonado estreno de Guillermo del Toro en Netflix, ahora podemos ver una rompedora reinterpretación del mito en el tráiler de lo nuevo de Maggie Gyllenhaal como directora después de la maravillosa 'La hija oscura': 'The Bride!'.

Mi novio es un monstruo

Los mosntruosos protagonistas de esta nueva versión de 'La novia de Frankenstein' no son otros que Jessie Buckley (a la que próximamente también veremos en 'Hamnet') y Christian Bale (que llevaba cuatro años de descanso en Hollywood). A ellos se unen Penélope Cruz, Annette Bening, Jake Gyllenhaal y Peter Sarsgaard. Ojo al repartazo, que no se ve todos los días.

En cuanto al argumento, es el que imagináis: en los años 30, el monstruo de Frankenstein, solitario, viaje hasta Chicago para buscar a un doctor que le cree a una compañera. Entre los dos resucitan a una mujer asesinada y así nace la novia, que va mucho más allá de lo que ambos pretendían, llamando no solo la atención de a policía, sino creando, también un nuevo movimiento social radical. ¿Cómo no tener ganas de esta puesta al día?

'The Bride' se estrenará en cines el 6 de marzo de 2026 y ha tenido un presupuesto de 80 millones de dólares, 20 menos de los que la directora calculó cuando Netflix estaba detrás del proyecto (partieron peras después de que el streamer insistiera en rodar en Nueva Jersey en lugar de Nueva York por un tema presupuestario). De momento, lo único que podemos decir es que pinta espectacular. Quién nos iba a decir que en 2025 íbamos a tener toda una Franken-manía en ciernes.

En Espinof | Añorando estrenos: 'El doctor Frankenstein' de James Whale

En Espinof | Las mejores películas de 2025