'Frankenstein' de Guillermo del Toro no será como las otras versiones del monstruo ni una película de terror: "Tiene un punto de vista latinoamericano"

Ya va quedando menos para el estreno de 'Frankenstein' de Guillermo del Toro, que pasará brevemente por los cines antes de su estreno en Netflix. Ya con los primeros vistazos, del Toro promete que su visión del clásico de Mary Shelley va a ser muy personal y bastante diferente de las anteriores versiones cinematográficas que ya hemos visto en el pasado.

Con el toque inconfundible

Oscar Isaac y Jacob Elordi protagonizan 'Frankenstein' como Victor Frankenstein y su criatura, respectivamente. Del Toro lleva casi tres décadas intentando hacer su película, que finalmente ha costado la friolera de 120 millones de dólares, pero se ha asegurado de hacerla tal y como ha querido. De entrada, el director adelanta que no será una película de terror al uso, sino que su 'Frankenstein' será más bien un drama familiar centrándose en el daño psicológico que los padres pasan a sus hijos.

"El discurso habitual de Frankenstein trata sobre la ciencia siendo retorcida", dijo del Toro a Variety. "Pero, para mi, es sobre el espíritu humano. No es un cuento con moraleja: es sobre el perdón, el entendimiento y la importancia de escucharse unos a otros.

Muy en su línea, porque los monstruos no son los grandes villanos de las películas del director, podemos esperar más de un giro en este frente. Aunque la obra de Shelley no ha sido la única inspiración, también lo han sido las telenovelas y el horror gótico, con su versión de 'Frankenstein' teniendo un fuerte sentimiento latinoamericano.

"Lo vemos a través del prisma de este punto de vista intensamente latinoamericano. Definitivamente, es una historia europea contada con un enfoque muy poco europeo", dijo Osacar Isaac. "Hubo un momento, cuando estaba mirando a las pantallas y mirando este castillo de Edimburgo y toda esta suntuosidad y pensé...¿Y si es demasiado? Y él [del Toro] me suelta: "Cabrón, hay una razón por la que a mi Victor lo interpreta Óscar Isaac Hernández".

Del Toro también reveló que la primera vez que se enamoró del mito de 'Frankenstein' fue con la versión de James Whale, que vio de niño en México, y rápidamente se identificó con la criatura, encontrado paralelos con cómo se sentía el siendo un "outsider". El propio del Toro no ve su 'Frankenstein' como una simple adaptación de la novela de Shelley ni una película de terror más: "Aunque suene ridículo, lo veo como una biografía de estos personajes".

En Espinof | La primera adaptación cinematográfica de 'Frankenstein' ha sido restaurada y puedes verla aquí

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025