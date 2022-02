'The Dropout': Disney+ desvela el tráiler y la fecha de estreno de la prometedora miniserie basada en la estafa médica de Elizabeth Holmes

No hace demasiado tiempo media Silicon Valley caía rendida ante una persona que prometía una tecnología que era el no va más en el campo del diagnóstico clínico. Ahora su historia salta a la ficción de la mano de 'The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes', una miniserie que llegará el 20 de abril a Disney+ y cuyo tráiler ya podemos ver.

Protagonizada por Amanda Seyfried como Holmes, la serie sigue cómo una joven que abandonó sus estudios montó una empresa puntera, Theranos, y conquistó a inversores y comerciales con una tecnología que prometía revolucionar el campo del análisis de sangre.

En el reparto se encuentran Naveen Andrews como Sunny Balwani; Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Michel Gill, LisaGay Hamilton, William H. Macy, Elizabeth Marvel, Laurie Metcalf, Dylan Minnette, Alan Ruck, Sam Waterson y Michaela Watkins entre otros.

Tráiler de 'The Dropout' en versión original

Si bien a España llega con todos sus episodios el 20 de abril, será el 3 de marzo cuando Hulu la estrene en Estados Unidos (y Star+ en Latinoamérica). La verdad es que no entiendo bien por qué esta diferencia entre el estreno en un continente y en otro más allá de que así pueden poner la temporada completa de golpe en vez de a ritmo semanal. Pero bueno con series similares como 'Dopesick' les ha funcionado.

Si os interesa el caso, hace un par de años HBO estrenó un documental sobre esto. Pero no está basado en el documental, sino en el podcast homónimo distribuido por ABC News. En esta ocasión el guion corre de la mano de Elizabeth Meriwether, quien ejerce de showrunner. Michael Showalter, por su parte, dirige algunos episodios.