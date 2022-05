'The Quintessential Quintuplets' lanza su tráiler final: las quintillizas Nakano se despiden con una misteriosa boda en la película que cierra la historia del anime

Cada vez se han ido poniendo más de moda el cerrar una serie de anime con una película, y 'The Quintessential Quintuplets' ('Go-Tōbun no Hanayome') no va a ser menos. Después de dos temporadas de anime, llegamos al final de la adaptación del manga de Negi Haruba, con un último trailer antes del estreno de la película para hacernos mejor a la idea de lo que está por llegar.

Adiós a las hermanas Nakano

Futarō Uesugi es un estudiante modelo, pero su vida y su situación familiar no es nada fácil. No tiene amigos y su padre trabaja muy duro para mantenerles a él y a su hermana, pero las cosas cambian cuando la familia Nakano envía a sus cinco hijas a la escuela de Futarō y el joven es contratado como tutor de una de las quintillizas con un salario buenísimo. Aunque al principio varias de las chicas no están muy por la labor de tener a Futarō alrededor, poco a poco se va ganando su confianza y las convence para que se tomen en serio sus estudios.

La serie de anime arranca con una escena en el futuro, donde vemos a Futarō casándose con una de las quintillizas Nakano. Durante la serie no está muy claro con cuál de ellas terminará, ya que las cinco se enamoran de él... pero parece que por fin vamos a tener la respuesta tras varios años de espera.

El final del manga no complació demasiado a los lectores, y hay rumores bastante fuertes de que Haruba podría haber cambiado el final de la historia para el anime, así que muchos fans de 'The Quintessential Quintuplets' están que se muerden las uñas.

La película de anime se estrenará en Japón el 20 de mayo, y por ahora parece que tendremos que esperar para un estreno internacional de 'The Quintessential Quintuplets', ya sea en cines o en streaming. Mientras tanto, las dos temporadas de la serie están disponibles dentro del catálogo de Crunchyroll.

La película de 'The Quintessential Quintuplets' está producida desde Bibury Animation Studios, quienes ya se encargaron de la segunda temporada del anime. La dirección es de Masato Jinbo ('The Rising of the Shield Hero') y el guión de Keiichirô Ôchi, quien también escribió para la serie de anime.