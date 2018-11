El tráiler de 'Feliz día de tu muerte 2' promete más diversión, locura y muerte

De manera un tanto inesperada, 'Feliz día de tu muerte' ('Happy Death Day') se convirtió en una de las películas de terror más exitosas del año pasado. Cierto es que estaba Blumhouse detrás, que parece que todo lo que toca lo convierte en oro, pero 122 millones de dólares es un taquillazo para una producción tan modesta (costó 4,8M$) sin rostros conocidos.

Hoy nos llega el tráiler de la secuela, cuyo título original es 'Happy Death Day 2U'; un juego de palabras que hace referencia a la historia de esta segunda parte, donde las víctimas del psicópata enmascarado se multiplican. Recordemos que la original ofrecía un particular giro al subgénero del slasher combinándolo con el esquema de 'Atrapado en el tiempo' ('Groundhog Day'). Esta vez, el principal referente es la trilogía 'Regreso al futuro' ('Back to the Futuro') y las cosas se complican aún más, aparentemente con divertidos resultados.

El estreno está fijado para el próximo Día de San Valentín: 14 de febrero de 2019. Christopher Landon vuelve a ocuparse de la dirección y, por supuesto, Jessica Rothe sigue encabezando el reparto junto a Israel Broussard, Suraj Sharma, Sarah Yarkin y Ruby Modine. En 'Feliz día de tu muerte 2', la heroína de la primera entrega descubre que morir una y otra vez es más fácil de resolver que todas las consecuencias que provoca un bucle temporal...