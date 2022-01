Tráiler de 'Sospechosos': Uma Thurman, en busca de su hijo secuestrado en la nueva serie de Apple TV+

El viernes 4 de febrero llegará a nuestras pantallas 'Sospechosos' ('Suspicion'), la nueva serie de suspense de Apple TV+ basada en la premiada serie israelí y que protagoniza Uma Thurman ('Kill Bill', por poner un ejemplo).

Compuesta por ocho episodios, la serie sigue a una empresaria estadounidense (Thurman) cuyo hijo es secuestrado en un hotel de Nueva York. Rápidamente, las sospechas recaen en cuatro ciudadanos británicos, en apariencia normales, que se encontraban en el hotel esa noche. Una caza entre gato y ratón en el que sus protagonistas no saben en quien confiar.

Además de Thurman, tenemos un llamativo reparto incluye a Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elyes Gabel, Elizabeth Henstridge, Tom Rhys-Harries y Angel Coulby.

Al frente del guion está Rob Williams, quien ha trabajado en los libretos de 'The Man in the High Castle' ejerce de showrunner y productor ejecutivo de esta serie junto a Chris Long ('The Americans'), quien también dirige.