Tráiler de 'The Ice Guy and His Cool Female Colleague': el anime sobre un oficinista con poderes y su crush con su compañera de trabajo se estrenará en 2023

En medio de las novedades sobre las series mas potentes de manga del momento (incluyendo el tráiler nuevo de 'Chainsaw Man') se han colado nuevos detalles del anime 'The Ice Guy and His Cool Female Colleague'.

La adaptación a serie se confirmó el año pasado, aunque por fin tenemos un primer vistazo al este anime de oficina con ciertos toques de fantasía gracias a un tráiler de avanzadilla.

Comedia romántica con poderes sobrenaturales de por medio

Himuro-kun de entrada parece un oficinista corriente y moliente, lo que ocurre es que es un descendiente de una Mujer de las Nieves del folclore japonés. La Yuki-onna se presenta a menudo como una mujer muy hermosa vestida de blanco que aparece en las noches nevadas y que incluso puede transformarse en niebla o en nieve, siendo un elemento muy común en las leyendas japonesas.

Con este ancestro en el árbol genealógico, a menudo Himuro-kun congela objetos a su alrededor o incluso convoca pequeñas ventiscas cuando se pone nervioso. Para complicar más el pastel, está terriblemente enamorado de su compañera de trabajo Fuyutsuki, quien no tiene ni idea de la situación.

El manga de Miyuki Tonogaya comenzó a publicarse en 2019 y por ahora cuenta con 6 volúmenes. Se espera que el anime de 'The Ice Guy and His Cool Female Colleague' se estrene durante 2023, pero todavía no hay una ventana de estreno.

Además de revelarse el primer tráiler y algunas imágenes promocionales, se ha confirmado que Yui Ishikawa prestará su voz a Fuyutsuki y Chiaki Kobayashi a Himuro-kun.

Mankyū se encargará de la dirección del anime, con Tomoko Konparu a cargo de la composición de los guiones y Miyako Kanō del diseño de personajes. La animación se producirá desde Zero-G ('The Night Beyond the Tricornered Window') y Liber, un estudio de anime muy joven creado en 2021.