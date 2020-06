Tráiler de 'You Should Have Left': Blumhouse reúne 21 años después a Kevin Bacon con el director de 'El último escalón'

Hace 21 años llegaba a los cines 'El último escalón', un estimable thriller sobrenatural dirigido por por David Koepp y protagonizada por Kevin Bacon. Ahora Blumhouse ha vuelto a reunirlos en 'You Should Have Left', una película de terror que acaba de presentar su tráiler.

Unas vacaciones que se complican

'You Should Have Left' cuenta la historia de un exitoso hombre de mediana edad (Bacon) cuyo matrimonio con una actriz más joven que él no está pasando precisamente por su mejor momento. Para intentar solucionarlo se van de vacaciones junto a su hija de seis años a una enorme casa apartada de la sociedad, pero todo se complicará cuando empiecen a suceder cosas inexplicables.

La otra gran protagonista de la función es Amanda Seyfried en el papel de la esposa de Bacon. Además, en 'You Should Have Left' también veremos a Avery Essex y Geoff Bell.

Como era de esperar, Koepp también se ha ocupado de escribir el guion -es mucho más conocido por esa faceta suya en títulos como 'Atrapado por su pasado', 'Spider-Man' o 'Inferno' que por su labor como director de 'La ventana secreta' o 'Sin frenos'-, en esta ocasión tomando como base una novela de Daniel Kehlmann.

El estreno de 'You Should Have Left' en Estados Unidos tendrá lugar este próximo 19 de junio a través de diferentes servicios digitales. Nada se sabe por el momento sobre su llegada a España.