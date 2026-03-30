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'28 días después' no sería lo mismo sin Cillian Murphy, pero hubo otros actores que pudieron arrebatarle el papel: "Queríamos novatos"

Habría sido una película muy diferente sin él

Cillian Murphy en '28 días después'
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Belén Prieto

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Cillian Murphy suele ser un maestro interpretando casi cualquier papel que tenga entre manos. Con sus penetrante y expresiva mirada, el actor tiene un talento especial para plasmar la angustia interior, ya sea lidiando con los horrores atómicos que desató como J. Robert Oppenheimer en la exitosa película ganadora del Oscar, o reflexionando en silencio sobre los secretos enterrados de su infancia como Bill Furlong en el drama irlandés independiente 'Cosas pequeñas como estas'. Pero hubo un momento clave en su carrera que podría haber sido muy distinto.

Una decisión puede cambiarlo todo

Todo se remonta a su papel revelación en '28 días después' de 2002, donde interpretó a Jim. Cuando el desprevenido mensajero en bicicleta, interpretado por Murphy, despierta de un coma en la película y descubre que Londres se ha convertido en una ciudad fantasma mientras estaba inconsciente, uno se cree completamente que Jim está tan desconcertado y aterrorizado como cualquier persona razonable lo estaría en su lugar.

Este gazapo de '28 días después' demuestra que uno de sus personajes no es tan inteligente como parece, pero la película sigue siendo un referente del género
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Resulta extraño pensar, entonces, que el papel casi no fue para él. Cuando el director Danny Boyle habló sobre el proceso de casting en Cinemablend, confirmó que otros actores como Tom Hardy y Orlando Bloom también se presentaron para el papel en un momento en que ninguno era todavía una gran estrella.

"No teníamos mucho dinero, pensábamos: Nunca podremos permitirnos un actor más famoso. Queríamos novatos que no supieran qué les depararía el futuro", recordó Boyle. Y aunque tomó la decisión correcta, es normal preguntarse cómo habrían sido las cosas de otra manera.

Boyle lo tuvo claro desde el principio. "Recuerdo haberlos visto, y vimos a Cillian, y recuerdo haber pensado: Vaya, tendrá una carrera increíble", explicó. "Recuerdo haber pensado eso. Y tenía razón. Recuerdo haber pensado lo mismo de Orlando Bloom, pensé: Le irá bien". Viendo en lo que se han convertido sus carreras, no se equivocó en absoluto. Y, además, la película no habría sido la misma sin él.

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