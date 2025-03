"Amenazó con reemplazarme": Salma Hayek venció uno de sus grandes miedos para asegurar una de sus más sensuales actuaciones

El cine está lleno de anécdotas detrás de cámaras, sobre todo de aquellas en donde los actores tienen que prepararse para afrontar un protagónico de gran escala, y aunque sabemos de aquellos que aprendieron a cantar o tocar la guitarra, pocos han llamado tanto la atención como lo hizo Salma Hayek durante el rodaje de 'Del crepúsculo al amanecer' donde se enfrentó a un desafío personal que casi la deja fuera de la icónica película dirigida por Robert Rodríguez y escrita por Quentin Tarantino.

La actriz mexicana, quien interpretó a la hipnótica Santanico Pandemonium, tuvo que enfrentar un miedo paralizante a las serpientes, un problema considerable dado que su personaje debía protagonizar una sensual y escalofriante escena de baile con una pitón amarilla en un bar lleno de vampiros. Ante su temor, Robert Rodríguez ideó una estrategia poco convencional para motivarla: le dijo que, si no podía hacerlo, sustituiría su papel por nada menos que Madonna.

La amenaza fue suficiente para que Salma Hayek enfrentara su fobia. En entrevistas, la actriz ha declarado su miedo a estos animales, sin embargo, recuerda también cuando el director de 'Battle Angel: La última guerrera', le puso un ultimátum para que venciera su miedo: "Robert me amenazó, me dijo: 'si no se te quita el miedo le daré tu papel a Madonna, a ella no le da miedo y lo va a hacer muy bien".

Al respecto, la actriz dedicó semanas a prepararse mentalmente, recurriendo a la meditación y a técnicas de control de la ansiedad para poder llevar a cabo la escena. En una entrevista en el show de Kelly Clarkson, comentó que, "cuando actuas, tienes que convertirte en alguien más; entré en una especie de trance que me hizo olvidar mi fobia por un momento. En esa escena liberé mi miedo porque, al estudiar las serpientes, que representan el poder interior".

Una escena que trascendió en la cultura pop

Con el miedo dejado atrás (al menos para la cinta, ya que demostró que sigue teniéndole pavor a las serpientes) Salma Hayek creó un momento icónico en la historia del cine con su hipnótica danza con una serpiente albina enroscada en su cuerpo.

Su interpretación como Santanico Pandemonium, la vampira fatal del Titty Twister, no solo quedó grabada en la memoria de los cinéfilos, sino que también dejó una huella en la cultura pop, sirviendo de inspiración para futuros espectáculos y performances. Uno de los ejemplos más famosos de esta influencia es el inolvidable número de Britney Spears en los MTV Video Music Awards de 2001.

El golpe de ego funcionó y el resultado fue una de las escenas más memorables del cine de culto de los años 90. La combinación del ritmo, la iluminación y la presencia magnética de Hayek convirtió su baile en un momento icónico.

Y aunque la película está llena de acción, violencia y vampiros, esa secuencia sigue siendo una de las más sensuales en la historia del cine.

