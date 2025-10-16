Channing Tatum lleva 11 años deseando hacer la secuela de una de sus mejores películas: "Se viene abajo cada vez que lo intentamos"

Channing Tatum es un actor bastante solicitado, pero lo cierto es que ha sido incapaz de levantar varios proyectos en los que se ha mostrado muy interesado. Quizá el más conocido sea 'Gambit', el spin-off del universo 'X-Men', pero hoy nos interesa el hecho de que lleva 11 años intentado sin éxito sacar adelante la secuela de una de sus mejores películas.

Fue en 2014 cuando llegó a los cines 'Infiltrados en la universidad', una de esas rarísimas secuelas que superan a la primera entrega. Lo hizo además tanto siendo aún más divertida como por su estupendo funcionamiento en taquilla, ya que sumó 331 millones en los cines de todo el mundo frente a los 201 que hizo 'Infiltrados en clase'.

"Eso es lo que lo está arruinando"

Bien pronto empezó a hablarse de una secuela, e incluso se tanteó la loquísima posibilidad de un crossover con la saga 'Men in Black', pero la tercera película nunca ha llegado a concretarse. El propio Tatum ha arrojado ahora un poco de luz sobre lo que está pasando en una entrevista concedida a Variety:

Me preguntan más sobre 'Infiltrados en clase 3' que sobre cualquier otra película que haya hecho. No creo que llegue a suceder. El problema son los gastos generales. Costaría tanto como el presupuesto real de la película, o incluso más, debido a todos los productores involucrados. Es demasiado desproporcionado. Se viene abajo cada vez que lo intentamos.

Eso sí, el actor asegura que tanto él como Jonah Hill y el dúo formado por Phil Lord y Chris Miller ha aceptado reducirse sus honorarios, pero hay un problema que siempre surge y que ha sido imposible de resolver: El sueldo del productor Neal H. Moritz. El propio Tatum asegura que "el precio que cobra Neal por los honorarios de producción es altísimo. Y, siendo sincero, eso es lo que lo está arruinando".

Moritz es también productor de la saga 'Fast & Furious', estando además de títulos como 'Sonic: La película', 'Sé lo que hicisteis el último verano' o 'Pesadillas'. Vamos, que ha hecho varias películas de éxito y se entiende que quiera su parte del pastel, pero las palabras de Tatum suenan a que pide una auténtica barbaridad de dinero para ser lo único que pone freno a este ansiado proyecto. Cuesta creer que sea un escollo tan grande.

