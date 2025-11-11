Dennis Hopper odiaba tanto a este legendario actor que le prohibió la entrada a su funeral: "Volé hasta allí, pero no me dejaron entrar a la capilla"

Dennis Hopper fue un actor muy cotizado en Hollywood durante varias décadas, pero la película que catapultó su carrera de forma definitiva fue 'Easy Rider (Buscando mi destino)'. Sin embargo, la realización de ese título fue especialmente conflictiva, en especial por lo referente a la autoría del guion, lo que provocó un duro enfrentamiento de Hopper con Peter Fonda.

"Se negó a recibirnos"

Los dos aparecen finalmente acreditados como guionistas junto a Terry Southern, habiendo logrado además una nominación al Óscar -el galardón finalmente fue para 'Dos hombres y un destino'-, pero la disputa sobre su autoría se extendió a lo largo de los años, hasta el punto de que Hopper demandó a Fonda en 1992.

Todo acabó resolviéndose temporalmente con un acuerdo extrajudicial, pero la lucha por parte de Hopper se mantuvo y hubo al menos otro intento de llevarlo todo a juicio. No obstante, llegó un momento en el que la salud de Hopper pasaba por un momento tan delicado que Fonda quiso verse en persona para enterrar el hacha de guerra.

El propio Fonda recordaba en The Independent que "sabía que Dennis se estaba muriendo e intenté verlo muchas veces, al igual que Bert Schneider (el productor de Easy Rider). Pero se negó a recibirnos". Hopper acabó falleciendo el 29 de mayo de 2010 y todavía tenía reservada una sorpresa para su compañero de reparto en ese mítico largometraje:

El funeral tuvo lugar en una capilla de Taos, Nuevo México. Alquilé un jet privado y volé hasta allí, pero no me dejaron entrar a la capilla. Así que, por mucho que quisiera presentar mis respetos a Dennis y a su familia, no me permitieron participar.

Eso sí, Fonda tampoco se olvidaba de todos los problemas que hubo por el guion de 'Easy Rider', destacando que la parte de Southern debería haberse dividido entre ellos una vez este último abandonó la película:

Mi contrato con él era el mismo; simplemente creía que se lo merecía. Recibió millones míos que malversó invirtiendo en minas de oro falsas. Ese es su problema. Es una lástima, porque estaba completamente drogado. Creo que estaba tan cegado por su megalomanía y su amargura que no se dio cuenta de que lo traté con justicia y que respetaba su genio y su trabajo.

