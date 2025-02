"¿Estás de coña? Estoy muy enfadado". Denzel Washington reacciona ante no estar nominado al Óscar por 'Gladiator II'

A principios de este año, todas las quinielas de las nominaciones a los Óscar coincidían en una cosa: Denzel Washington, sin duda alguna, iba a optar a estatuílla por 'Gladiator II'. Quizá la película no había revolucionado el cine como lo hizo su primera parte, pero su papel estaba siendo reconocido en todo el mundo, los premios le estaban empezando a sonreír... y después, llegó el jarro de agua fría. Eso sí, a él no parece que le haya importado demasiado. O eso dice, al menos.

Mínimo Meridio

En una entrevista con el New York Times, Washington, que ya tiene dos Óscar por 'Training day' y 'Tiempos de Gloria', ha bromeado respecto a este inesperado traspiés: "¿Estás de coña? Awww. Oh, estoy tan enfadado. No, en serio, estoy contento por lo que hice, y estoy contento con lo que estoy haciendo".

Mira, llevo demasiado tiempo haciendo esto. Tengo... No quiero decir que cosas más importantes que hacer, pero hay una realidad a mi edad. El inicio de la sabiduría es el entendimiento. Me estoy haciendo más sabio, trabajo en hablar menos y aprender a entender más. Y eso es emocionante.

El actor ya lleva un tiempo hablando sobre su jubilación tras unos cuantos papeles más. Uno de ellos es 'Otelo', que está representando ahora mismo: "Estaba sentado sonriente pensando 'Mírate. En el día que no consigues una nominación al Óscar estás haciendo 'Otelo' en Broadway'". A sus 70 años, quién tuviera esa paz mental.

