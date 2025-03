La estrella de 'Harry Potter' que no soportaba a Tom Cruise: "Es un enano que tiene ocho guardaespaldas"

Es imposible caerle bien a todo el mundo, pero en Hollywood no es demasiado habitual que nadie hable mal de nadie, sobre todo si nunca has trabajado con esa otra persona. Sin embargo, Richard Harris no dudó en arremeter contra Tom Cruise pocos meses antes de su fallecimiento.

"Es un chiste absoluto"

Muchos recordarán al actor irlandés por haber participado en títulos tan populares como 'Gladiator' o la saga 'Harry Potter', pero lo que ahora nos interesa son unas declaraciones que hizo a ABC News con motivo de la premiere de 'Harry Potter y la piedra filosofal', donde criticó que algunas estrellas acudan a ese tipo de eventos, señalando que son unos mimados:

Irían a la apertura de un sobre - cualquier gran ocasión, siempre están allí. Cualquier cosa para la exposición. Podemos prescindir de ellos. Lo que odio de nuestro negocio hoy en día es el elitismo. Las llamadas estrellas viajan en jets privados y tienen guardaespaldas y dietistas y esteticistas...

Luego pasó a centrarse en el protagonista de la inminente 'Misión Imposible 8', ya que Harris no tuvo pelos en la lengua al decir lo siguiente sobre él: "Tom Cruise es un enano que tiene ocho guardaespaldas, todos de 1,90 metros, lo que le hace aún más diminuto. Es un chiste absoluto. Los actores no son importantes".

No fue la única vez en su carrera que Harris criticó a Cruise, ya que, según recoge The Telegraph, llegó a decir en su momento que "tiene unos dientes muy bonitos, pero ¿ha leído alguna vez un libro?", incidiendo una vez en que parece que al protagonista de 'Top Gun: Maverick' solamente le preocupan las apariencias.

Harris falleció el 25 de octubre de 2002 a los 72 años y Cruise nunca respondió públicamente a las críticas. Y eso que el primero también utilizó al segundo para hacer una crítica directa a los actores más actuales, tal y como recordaba Reuters:

Mira una fotografía mía de los viejos tiempos y voy a uno de mis estrenos de cine con una botella de vodka en la mano. Tom Cruise tiene una botella de agua Evian. Esa es la diferencia.

