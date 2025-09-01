Frank Grillo compara DC con Marvel y tiene claro cuál le asusta más: "iban un poco más a lo loco"

El sempiterno pique entre Marvel y DC cobra en estas últimas semanas nuevos carices gracias a la irrupción del nuevo universo cinematográfico en la compañía de Warner. Un momento en el que ya hemos visto algún que otro trasvase de actores entre las dos gigantes franquicias que han recibido un nuevo personaje de la mano de James Gunn.

Es el caso de Frank Grillo, quien se incorporó a este universo DC como Rick Flag Sr. en 'Comando Monster', 'Superman' y ahora como antagonista de la temporada 2 de 'El Pacificador'. El actor, conocido por los marvelitas por interpretar a Brock Rumlow/Crossbones en las películas de Capitán América, comparó recientemente la diferencia entre trabajar para Marvel y trabajar para DC.

Si bien para él son bastante diferentes a la hora de montar vastos universos cinematográficos, su sensación es que en DC Studios está todo bastante más atado que en Marvel. Tal como confesó hablando con People:

«Es diferente. No está organizado del mismo modo. [DC] es realmente como si tuvieras todos los guiones frente a ti y más o menos tienes un control seguro de lo que está pasando. Y no hay nada malo en ello, pero [en Marvel] iban un poco más a lo loco.»

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Con mallas y a lo loco

«Para mí, asusta un poco hacerlo así», admitió Grillo. Confirma así lo que ya se viene sabiendo y viendo desde hace años... sobre todo con las fases en las que vivimos del MCU en lo que no parece haber un plan real. O al menos es la sensación que transmiten.

Por otro lado, hay que aclarar que Grillo solo ha trabajado en DC precisamente con el jefazo del estudio, por lo que habría que ver cómo va evolucionando este universo cinematográfico con los proyectos en los que James Gunn no está tan metido.

