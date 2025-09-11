Glen Powell estaba convencido de que no prosperaría nunca en Hollywood. Entonces apareció Chris Pratt en 'Guardianes de la Galaxia' y todo cambió

No son pocos los que consideran que Glen Powell, con su impecable estilo físico y su personalidad carismática arrolladora, es el heredero de Tom Cruise. Una percepción que, claro está, solo creció tras su papel en 'Top Gun: Maverick', donde Cruise pareció acogerle bajo su ala. Sin embargo, el protagonista de 'Cualquiera menos tú' no se ve tan reflejado en el actor de 'Misión Imposible', sino en otra mega-estrella de Hollywood: Chris Pratt.

Aprattados en el ascensor

En una entrevista para GQ, Powell cuenta que en 2014 llevaba una década queriendo colarse en Hollywood, pero hasta ese entonces solo había conseguido muy (muy) pequeños papeles en 'Spy Kids 3D', 'Los mercenarios 3' o 'El caballero oscuro: La leyenda renace'. Y entonces fue al cine a ver 'Guardianes de la galaxia' y se lo replanteó todo.

Hasta ese momento, cuando el arquetipo masculino eran los vampiros de 'Crepúsculo', Powell no encontraba su sitio en la industria: "Robert Pattinson era probablemente el prototipo". A él solo le ofrecían papeles como "el bromista o el tío de la fraternidad o el vecino con vibras muy normales. Aparecías en este tipo de cosas". Y entonces, sucedió la magia con Chris Pratt.

No cabe duda de que Chris Pratt en 'Guardianes de la galaxia' ayudó: no tenía que ser inquietante u oscuro. Yo no soy Christian Bale. Christian Bale tiene un peso y una dignidad, y Pattinson tiene su manera de actuar. Y cuando Pratt apareció en la escena donde estaba haciendo cosas más tontas y dinámicas, ahí me sentí en casa. Y ahí es donde siento que tenía un recurso que es un ingrediente necesario en Hollywood, y que no es un recurso que muchos puedan utilizar.

Aún tardaría ocho años más en dar su salto definitivo a la fama, después de pasar por 'Scream Queens' o 'Figuras ocultas'. Eso sí, después ha sido imparable: a 'Twisters' o 'Hit Man' ahora suma el remake de 'Perseguido' y ya prepara lo nuevo de JJ Abrams, 'Ghostwriter'. Cuando Hollywood te abraza, más vale que te aferres fuerte. ¡Nunca sabes cuándo va a volver a cambiar de prototipo!

