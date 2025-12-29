Ha muerto Brigitte Bardot, pero siempre la recordaremos por el papel que la consagró más allá del mito. Fue uno de sus personajes más contradictorios

El reciente fallecimiento de Brigitte Bardot ha reabierto inevitablemente el debate alrededor de su figura. Fue un icono absoluto del cine francés y europeo, un mito sexual de los años 50 y 60, una actriz brillante y una personalidad tan magnética como contradictoria.

Sin embargo, más allá de la imagen pública que tenía y de los titulares que protagonizó, Bardot dejó interpretaciones que resisten al paso del tiempo y que siguen siendo una huella imborrable de su talento. Entre todas ellas, está 'La verdad' ('La vérité', 1960), que se alza como una de las películas que mejor encapsulan su potencia dramática y su capacidad para romper con el molde al que la industria parecía querer condenarla.

Un gran papel dramático

Dirigida por Henri-Georges Clouzot, 'La verdad' supuso un punto de inflexión en la carrera de Bardot. En ella interpretaba a Dominique Marceau, una joven que es acusada del asesinato de su amante, cuya vida es diseccionada durante un juicio implacable. La película alterna el presente judicial con flashbacks que revelan una existencia marcada por el deseo, la libertad y la incomprensión social, construyendo un retrato feroz de una mujer que fue juzgada tanto por un crimen como por su forma de vivir.

Lejos de la imagen frívola que muchos le atribuían, Bardot ofrece aquí una interpretación intensa, vulnerable y tremendamente física. Su Dominique es una mujer incómoda, contradictoria y trágica, capaz de despertar empatía y rechazo a partes iguales. Y Clouzot explota esa ambigüedad para convertir el filme en una crítica demoledora al moralismo y a la hipocresía de una sociedad que necesita condenar a quien se sale de la norma.

Además, 'La verdad' fue también un éxito en la temporada de premios el año de su estreno. La película ganó el Premio David di Donatello a la Mejor Película Extranjera, y la interpretación de Bardot fue ampliamente reconocida como una de las mejores de su carrera, consolidándola como actriz dramática. Y, por si fuera poco, el filme obtuvo una nominación al Oscar a la Mejor película de habla no inglesa.

A día de hoy, tras la muerte de Bardot, 'La verdad' sigue siendo una obra clave para entender su legado artístico. Demuestra que detrás del mito había una actriz capaz de sostener un drama judicial complejo y moderno, y también adelantado a su tiempo. La tenéis disponible en Filmin.

