Kevin Spacey rompe su silencio sobre 'Torrente Presidente' y el éxito de la película de Santiago Segura: "Hay mucho que agradecer"

Una de las grandes sorpresas que nos ha dado 'Torrente Presidente' ha sido la participación en la misma de Kevin Spacey, un actor cuya carrera se fue al garete tras recibir varias acusaciones de agresión sexual. Eso no ha sido impedimento para que Santiago Segura haya querido contar con él y ahora Spacey ha roto su silencio al respecto.

El propio Spacey ha respondido un mensaje en la antigua Twitter publicado por su representante Evan Lowenstein en el que se destacaba el enorme éxito de 'Torrente Presidente' y su inesperada presencia en la misma de la siguiente forma: "Una semana muy emocionante, ¡Hay mucho que agradecer!"

Una carrera hundida

Es evidente que hace una década habría sido impensable ver a Spacey en 'Torrente Presidente', pues recordemos que es el ganador de dos Óscar, en actor de reparto por 'Sospechosos habituales' y como protagonista por 'American Beauty', pero ahora hasta tiene que dar las gracias por conseguir algo de trabajo en el cine.

Su imagen llegó a ser tan nociva en su momento que Ridley Scott tomó la inédita decisión de volver a grabar todas las escenas que Spacey había hecho en 'Todo el dinero del mundo' para ser sustituido por Christopher Plummer. Y tampoco nos olvidemos de que Netflix decidió cancelar el estreno de 'Gore' y dar por perdida toda la inversión que había hecho en ella.

Ahora está por ver que su paso por 'Torrente Presidente' pueda llevar a algo más o se quede en una simple anécdota, pero que su nombre vuelve a estar asociado a un éxito es algo que sin duda le viene bastante bien. Eso sí, otros proyectos ya tiene, pero dudo mucho que tenga alguna posibilidad, por remota que sea, de volver a acercarse al estatus que tuvo antaño. Y no será por falta de talento.

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