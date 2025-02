"La magia ha desaparecido". Selena Gómez se sincera sobre la controversia de 'Emilia Pérez'

Hoy es el día en el que los académicos estadounidenses pueden, por fin, empezar a votar para elegir las próximas ganadoras en los Óscar. Tendrán de plazo hasta el martes 18 y, después de los últimos premios, el camino queda por fin bastante claro: 'Anora' tiene todas las de ganar y 'Emilia Pérez' de quedarse, de entre los importantes, tan solo con el premio a Zoe Saldaña... Si tiene suerte. Y sí, pueden señalar directamente a los culpables de esta situación: los famosos tuits de Karla Sofía Gascón.

Después de la caída en desgracia de la actriz española, cuyo perdón parece llegar de manera express pero no lo suficientemente rápido como para rascar premios, todos los implicados han hablado sobre ella, desde Zoe Saldaña hasta Jacques Audiard, tratando de poner distancia y que no afecte a su candidatura: en un negocio de lobos, nadie quiere quedarse a defender al que está malherido en el suelo. Solo faltaba Selena Gómez, que fue supuestamente atacada por la madrileña (aunque ella lo niega), pero no se ha quedado con las ganas: en el Festival de Cine de Santa Bárbara por fin se ha sincerado sobre el tema.

Algo de la magia ha desaparecido, pero elijo seguir estando orgullosa de lo que he hecho y simplemente agradecida. Vivo sin arrepentimientos, y haría esta película una y otra vez si pudiese.

Gómez ha asegurado que fue un placer hacer 'Emilia Pérez': "Que alguien viera algo en mí más allá de lo obvio fue una experiencia especial. Jacques Audiard creyó en mí, y estoy muy agradecida porque he podido mostrar a la gente que soy capaz de hacer más. Espero que sea solo el principio para mí en este campo. Estoy preparada para centrarme en la actuación, no sé, va a ser duro para mí volver a la música después de esto". "Rata rica" o no, lo cierto es que tras 'Solo asesinatos en el edificio' y esta película es difícil verla como una cantante más que como una actriz. Que al menos nos llevemos algo de entre los memes y la controversia.

