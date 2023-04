La mejor película para ver en el Día del Libro: Nicolas Cage se mete en el infernal proceso de la escritura y las adaptaciones literarias

Todavía sigue establecida la errónea idea de que las adaptaciones a otros medios tienen que seguir al pie de la letra lo ya plasmado en la obra original. Además de mostrar falta de imaginación, muestra poco conocimiento de las características de los distintos medios artísticos, que no dejan de ser vehículos de expresión de quienes los realizan. Nunca puede ser tan sencillo como de ir de A a B, porque de lo contrario no harían falta personas para hacerlo.

Al mismo tiempo, no hay reglas de oro para escribir. Incluso gurús como Robert McKee dirán que de poco valen las fórmulas si no cuentas con una mínima intriga por querer contar desde dentro. Todas las vías posibles se pueden explorar, que es más o menos lo que intentó Charlie Kaufman al meterse en el berenjenal de adaptar un libro imposible. Y de ahí surge su mejor obra: 'Adaptation. El ladrón de orquídeas'.

Tiene que ser una película sobre flores

Nicolas Cage hace uno de sus mejores trabajos (o dos de sus mejores trabajos) en este nuevo laberinto de la mente introducido en una intrigante sátira sobre la propia naturaleza de la adaptación que se puede disfrutar en alquiler. Una odisea terrenal dirigida por Spike Jonze donde Kaufman llega a la conclusión de que adaptar 'El ladrón de orquídeas' es imposible, así que hace una película sobre cómo hacer una película de 'El ladrón de orquídeas'.

Cage es Charlie Kaufman, que se encuentra en una de sus numerosas crisis vitales al notar su envejecimiento y desmejora física mientras está en la tarea de llevar al guion de cine la novela de Susan Orlean. Por supuesto, no puede ser una película al uso como las que hace Hollywood, de usar y tirar, porque el libro no es así. Es un libro sobre flores. Sí, es sobre flores. Pero... ¿va realmente sobre flores? ¿Se puede hacer una película que no vaya de nada salvo flores?

El personaje de Cage se encuentra atrapado en estas encrucijadas poco épicas que en realidad suponen todo un mundo para él, porque está obsesionado con la versión elevada de su profesión. Al mismo tiempo, su hermano Donald, una proyección de la parte de Kaufman que desearía poder hacer las entretenidas películas de Hollywood que desprecia, da sus primeros pasos en el mundo del guion sin que le cueste demasiado y siguiendo pautas marcadas en libros como el de McKee, que tiene aparición especial en esta función.

'Adaptation. El ladrón de orquideas': sublime autoparodia

La divertida y maníaca interpretación doble de Cage va en perfecta sintonía con una película que encuentra siempre una forma entretenida de vender la parte más extrema de cómo se fabrica la salchicha del cine. Saltando de lo metacinematográfico con la recreación del rodaje de 'Cómo ser John Malkovich' a una onírica trama de intriga con la propia Orlean, interpretada por Meryl Streep, teniendo un affair peligroso mientras investiga sobre... flores.

Con perspicaz ironía el guion de Kaufman sabe poner a pleno volumen pensamientos susurrados por la mente. El sorteo del bloqueo del escritor a través de la autoparodia por tener bloqueo del escritor es una idea suculenta que consigue desarrollar en forma de película inteligente y sublime, con muchas capas que vale la pena desentrañar con diferentes interpretaciones y visionados repetidos. Realmente es una obra excelente, directa al podio de cada uno de los involucrados.

