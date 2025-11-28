Millie Bobby Brown quiere dejar los rumores de lado y asegura que rodar 'Stranger Things' con David Harbour le hace dar "lo mejor" de sí misma

Ya ha aterrizado oficialmente en Netflix el primer volumen de la temporada final de 'Stranger Things', y como no podía ser de otra manera ya lo ha petado en la plataforma. Es el fin de una era, y después de casi diez años han cambiado muchas cosas dentro y fuera de la pantalla.

Y es que las últimas semanas el reparto de 'Stranger Things' ha estado rodeado de ciertas polémicas, especialmente por los rumores de roces entre Millie Bobby Brown y David Harbour, pero la actriz de Once parece querer zanjar la polémica.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Ya son muchos años

Hace unas semanas hubo rumores de tensión en el rodaje de la quinta temporada y supuestas quejas por acoso de parte de Harbour a Brown. Pero ahora, con el estreno de la quinta temporada, parece que Brown quiere disipar los rumores y mostrar la mejor cara de un rodaje muy estresante.

"David y yo tenemos una relación genial. Trabajos muy juntos en las escenas, y preparándonos para ellas. Tengo muchas ganas de que todo el mundo pueda ver este esfuerzo lleno de amor y trabajo duro que hemos realizado para el cierre de nuestra relación, cómo se ve, y poder dárselo a los fans", dijo Brown a Deadline. "Especialmente para los fans de Hopper y Once."

"Estas escenas, yo creo, van a ser muy impactantes. Me encanta. Me hace querer dar lo mejor de mí misma cada vez que veo que estoy en el orden de rodaje con él porque sé que él también hace lo mismo".

Esta temporada final ha sido bastante agotadora para la actriz, y ya en el primer volumen hemos podido ver que se ha metido una tralla física tremenda que requería más de doce horas de rodaje en el exterior y escenas con muchísimas stunts. Todas estas escenas obligaron a Brown a entrenar duro y desarrollar su resistencia, sobre todo si tenía que estar dando saltos y siendo lanzada por los aires cuando hace un frío que pela.

Pero esta temporada también tiene una carga emocional enorme, con escenas bastante duras de rodar a nivel psicológico. Especialmente las secuencias en las que Once es más vulnerable, pero que después de tantos años trabajando con el equipo de 'Stranger Things' y Harbour son un gaje más del oficio.

"Claro que me sentía segura. Llevamos diez años trabajando juntos, me siento segura con todo el mundo en ese set", afirmó Brown. "Llevamos tanto tiempo haciéndolo... También hacemos de padre e hija, así que naturalmente tienes un vínculo más cercano que con el resto, porque hemos tenido algunas escenas muy intensas los dos juntos, especialmente en la segunda temporada".

