Sigourney Weaver, sobre sus inicios como actriz en los años 70: "Me dijeron que no tenía talento, que no llegaría a ninguna parte"

Antes de sobrevivir al enfrentamiento con un xenomorfo en 'Alien', una joven Sigourney Weaver tuvo que lidiar con un entorno mucho más hostil que la Nostromo habitada por un octavo pasajero: las aulas de Yale. Allí, en el lugar donde esperaba cumplir su sueño de convertirse en actriz, se encontró con unos profesores que cuestionaban su talento, la comparaba desfavorablemente con sus compañeras y la hacía sentir fuera de lugar. A muchos aquello le habrían llevado a renunciar, pero Ripley era mucha Ripley.

Hay que decir que el anhelo de convertirse en artista sobre el escenario —ya fuera delante o no de las cámaras— no le llegó a Weaver de niña. En su infancia quería ser escritora. "Realmente no fue hasta los veintitantos, cuando ya actuaba y podía ganar dinero; una vez que me di cuenta de que podía ganarme la vida con ello, empecé a decirle a la gente que quería ser actriz". Y dicho y hecho: ingresó en la prestigiosa Escuela de Arte Dramático de la Universidad de Yale, donde, curiosamente, compartía aulas con Meryl Streep. Pero el recibimiento fue devastador. "Fui allí pensando 'quiero ser actriz', pero pronto me dijeron: 'No tienes talento y nunca vas a llegar a ninguna parte'". Aquellas palabras la marcaron durante años, aunque con el tiempo —y una carrera icónica mediante— Weaver terminó demostrando que estaban erradas.

La actriz agrandó su leyenda en el cine de ciencia ficción con su papel en The Mandalorian and Grogu (2026).

Pero fue un duro golpe, como os imaginaréis. La también estrella de 'Cazafantasmas' llegó a sufrir una crisis emocional en la que no paraba de llorar. El rechazo caló tan hondo que, al mudarse a Nueva York, fantaseó con dejarlo todo y trabajar en una famosa pastelería llamada Cake Masters o como simple cajera de banco, buscando únicamente un entorno feliz donde ganar su propio dinero y encontrar la paz.

Pero no lo dejó. Resistió: "Me parecía una total irresponsabilidad que los profesores de una escuela de arte hicieran sentir tan mal a todo el mundo; porque les aseguro que yo no era la única. Pensar que tu trabajo —cuando ya lograste entrar a una escuela que solo acepta a uno de cada quinientos aspirantes— consiste en hacer que la gente renuncie a sus sueños... no sé, lo veo una locura", contó en The Late Show with Stephen Colbert.

Pero aquello le ayudó a bajar las expectativas

Es más. Al recordar esta etapa en una charla organizada por la fundación SAG-AFTRA, la actriz de Manhattan confesó que aquel desprecio absoluto la liberó del peso más grande de la profesión: las expectativas. Mientras otros compañeros de Yale salían al mundo real creyéndose intocables, Weaver acudía a los castings sin ningún tipo de ilusión. Atento:

"Creo que el hecho de que te digan que no tienes talento y que no vas a llegar a ninguna parte es una gran ventaja, porque tenía amigos de Yale que llegaron esperando ser la segunda venida de Cristo. Yo llegué sin esperar conseguir ningún trabajo, y cada vez que iba a una audición pensaba: 'Bueno, no me lo van a dar, así que voy a hacer lo que me dé la gana'. Así que era increíblemente valiente, y creo que, irónicamente, eso me ayudó a conseguir trabajo porque no tenía ilusiones".

No hay mal que por bien no venga y, además, los profesores que intentaron hundir su autoestima fueron despedidos de Yale justo cuando ella se graduó. Con el tiempo, Weaver acabaría convirtiéndose en una de las grandes leyendas del cine de ciencia ficción gracias a su paso por la tetralogía original de Alien, Avatar y otros títulos clave del género. Cuatro décadas después, su trayectoria deja claro que talento no le faltaba y tiene en su haber varias distinciones, incluido el Premio Goya Internacional 2024.

Imagen de cabecera | Sigourney Weaver, heroína en acción (2024)

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