Sigourney Weaver quiere volver a ser la teniente Ripley, y ya tiene un guion de 'Alien' para conseguirlo. "Las primeras 50 páginas son muy buenas"

Si pensabas que después de 'Alien: Planeta Tierra' la saga iba a tomarse un descanso de algún tipo, me temo que tienes que darle otra vuelta. No solo se está preparando una secuela de 'Alien: Romulus', que el año pasado conquistó al público con su mezcla de novedad y nostalgia, sino que, además, Sigourney Weaver acaba de confirmar que, a sus 76 años, está dispuesta a volver a ser Ripley una vez más.

Woody Alien

Según ha dicho en la New York Comic Con y ha confirmado The Hollywood Reporter, la actriz está estudiando un nuevo guion de la franquicia escrito por Walter Hill, productor de las tres primeras entregas y guionista de 'Alien 3': "Ha escrito 50 páginas sobre dónde estaría Ripley ahora, y son bastante extraordinarias. No sé si se va a llevar a cabo, pero me he reunido con Fox, Disney o quienquiera que sea ahora".

Les dije que nunca había sentido la necesidad. Siempre pensé: "Dejadla descansar, dejadla recuperarse". Pero lo que Walter ha escrito me parece muy realista, ya que refleja muy bien la sociedad que encarcelaría a alguien que ha intentado ayudar a la humanidad. Ella es un problema para ellos, así que la han apartado. Creo que las primeras 50 páginas son muy buenas, y estoy pensando en trabajar con Walter para ver cómo sería el resto de la historia.

Conste que no es la primera vez que la actriz sugiere que quiere volver a su papel más icónico: en 2008 ya afirmó que estaba trabajando con Ridley Scott en un spin-off que se centraría en la historia de Ripley en lugar de los Aliens, y en 2015 quiso volver con un guion de Neill Blomkamp que sucedía después de 'Aliens' y que acabó perdido en su propia producción. Lo mismo pasó con 'Alien V', también escrito por Walter Hill, que no pasó de la fase de guion. ¿Será esta la oportunidad definitiva para dar un cierre al personaje? En Hollywood nadie puede escuchar nuestros gritos pidiendo, por favor, que sea así.

En Espinof | 'Alien', el mejor orden para ver la mítica saga sin perderte entre xenomorfos, androides traicioneros y horrores espaciales

En Espinof | Las mejores películas de 2025