Sylvester Stallone (80 años): “Los hombres necesitan conquistar algo para demostrar su masculinidad. Es parte de su naturaleza, por eso van a la guerra"

Sylvester Stallone tiene mucho que recordar desde sus inicios en Hollywood, allá por 1969 (su primer papel con frase, no lo olvidemos, fue en una película de porno soft retitulara como 'El semental italiano'). Quizá por eso ha creído que es el momento de escribir una autobiografía, 'Los escalones', que se puso a la venta también en España hace apenas una semana y ya ha traído cola. No solo por él, sino por sus declaraciones en entrevistas.

Octogenario con ganas de gresca en tu zona

En una extensa entrevista de 40 minutos que le ha dedicado al diario El País, Stallone no ha dejado puntada sin hilo, contando, por ejemplo, su peor momento laboral: "En la primera proyección de 'Rocky', la gente se salía del cine. Incluso mi madre se fue. Me fui a casa pensando: 'Me voy a suicidar, joder. Voy a ser un desgraciado. No me recuperaré. No tengo talento. No tengo trabajo. No tengo nada'". Un año después ganaría el premio a mejor película en los Óscar.

Por otro lado, la entrevista señala algo muy importante: no vas a cambiar a Sly a sus 80 años, y mucho menos en temas como la hombría o la masculinidad: "El culto al cuerpo es muy importante, porque los hombres necesitan conquistar algo para demostrar su masculinidad. Es parte de su naturaleza. Por eso van a la guerra. Solo los hombres hacen locuras, como saltar por ventanas o lanzarse en moto. Nunca veo a mujeres haciendo esas cosas. Todo hombre necesita ponerse a prueba para ver si es valiente".

De hecho, no tiene ni idea de lo que son las nuevas masculinidades: "¿Qué es eso? Un hombre de verdad es físico. Para eso fue puesto en este planeta. Es lo que era y lo que siempre ha sido". Y uno pensaría que eso le afectaría con su edad, pero nada más lejano de la realidad: "El gimnasio es la iglesia del alma. Voy simplemente para estar en ese ambiente. Ya no puedo levantar 135 kilos, eso se acabó, pero hay otras cosas para sentirse fuerte y masculino. Si no, me moriría. Todo se vendría abajo si me quedara en casa viendo la televisión. Me deprimiría. Me siento bastante bien. Es muy fácil morir... Vivir es lo difícil". Stallone: genio y figura.

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