"Tuvo un impacto enorme en mi vida". Jason Statham elige la mejor película de acción de la historia y los dos actores que más han marcado su forma de actuar

Jason Statham es uno de los actores especializados en el género de acción más popular de los últimos años. Hace apenas unas semanas estrenó 'Megalodón 2: La Fosa' y muy pronto le veremos de nuevo en 'Los Mercenarios 4', pero, obviamente, no siempre fue una gran estrella y ahora vamos a repasar cuál fue la película de acción que tuvo un mayor impacto en su carrera y los dos actores que más han marcado su faceta como actor.

Un gran fan de Paul Newman y Bruce Lee

En lo interpretativo, Statham tiene claro que no hay nadie como Paul Newman y que mientras veía 'La leyenda del indomable' pensó que era "la persona más guay de la historia. Tenía un carisma tremendo y algo de eso me llegó muy dentro". De hecho, no duda en incluir también a 'El golpe' y 'Dos hombres y un destino' entre sus películas favoritas, donde también se encuentra 'Operación Dragón', una cinta que le marcó mucho:

Si queremos hablar de las películas que han tenido un impacto en lo que hago en el ámbito de la acción - Bruce Lee en 'Operación Dragón'. La he visto un sinfín de veces. Fue un pionero independiente en las películas de acción, y cualquiera que se inspiró en Bruce Lee... estoy seguro de que todo el mundo que alguna vez ha hecho una película de acción acabó babeando por todo el talento que tenía Bruce Lee y lo especial que era.

Además, Statham también recuerda que su primer contacto con el cine de Lee fue a través de su hermano, pero también que lo tuvo complicado para poder ver 'Operación Dragón' por primera vez:

Yo era un niño, mi hermano tenía carteles de Bruce Lee en la pared. Mi hermano me golpeaba y él era mucho más grande que yo; Yo estaba como, ¿qué? No podía ver la película, yo era muy pequeño. Pero en cuanto pude robar el VHS y ponerlo, fue como, "Vaya, este tipo es tan... tan vanguardista, está años por encima, tan adelantado a su tiempo". Eso tuvo un impacto enorme en mi vida.

No me cabe la más mínima duda de que Statham debió aprovechar cualquier oportunidad que tuvo para hablar con Chuck Norris sobre Lee durante alguna pausa en el rodaje de 'Los Mercenarios 2', ya que ambos intérpretes trabajaron juntos en 'El furor del dragón'.

