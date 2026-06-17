Hoy en Prime Video, la serie deportiva que consiguió emocionarnos e inspirarnos mucho antes de ‘Ted Lasso’

Con su corazón bonachón, espíritu de superación y su humor ligero, ‘Ted Lasso’ se ha vuelto la serie deportiva que nos despertó emoción. Pero antes de que ese fenómeno arrollador llegase para cubrir un hueco en la ficción para el fútbol de verdad, teníamos nuestra dosis de deporte conmovedor con ‘Friday Night Lights’.

Es viernes, es noche de fútbol

Extensión televisiva de la película de Peter Berg, que ejerce de creador y marca también las pautas estéticas y sensibleras, este drama deportivo de cinco temporadas fue en su momento culmen una de las series de televisión de referencia. Protagonizada por Kyle Chandler y Connie Britton, la serie al completo se acaba de estrenar en streaming a través de Amazon Prime Video, acompañando a su presencia en Filmin.

Llegado desde lejos con su familia para ser el entrenador jefe del equipo de instituto texano los Dillon Panthers, a Eric Taylor se le tuerce la temporada nada más empezar con la lesión grave de su quarterback estrella. A partir de ahí tendrá no sólo que levantar la temporada, sino convertirse en algo más para sus jugadores mientras lidia con la presión de toda una comunidad volcada con el fútbol americano.

El estilo de ‘Friday Night Lights’ fue algo indudablemente de su tiempo, donde la forma televisiva se estaba transformando incluso en su emisión en abierto. Así se opta por estos movimientos de cámara casi de docudrama, que en los encuentros se vuelve casi una retransmisión deportiva épica, y la música post-rock se vuelve semáforo para emocionarse a raudales.

Sus pautas quedaron muy marcadas y bien pudieron gastarse profundamente si llega a alargarse más. Pero el recuerdo es favorable con ‘Friday Night Lights’ gracias a su manera de hacer drama juvenil ligado con el impacto comunitario además del deportivo, y también a un reparto espléndido que ejercía de gran ancla narrativa.

También fue un espacio donde desfilaron estrellas de cine del presente como Michael B. Jordan o Jesse Plemons, lo que mantiene a la serie como un filón dramático interesante. Su vuelta a la disponibilidad del streaming se vuelve casi una invitación a recuperar un tipo de ficción que está mayormente ausente en la televisión actual.

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