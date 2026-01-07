La película de acción número 1 de Prime Video en 27 países. El thriller con una estrella de 'Avatar 3' que arrasa en streaming

A veces nos olvidamos de que Netflix no es la única plataforma que estrena películas, siendo Prime Video la que ocupa el segundo lugar en cuanto a volumen de lanzamientos. Y ahora me gustaría llamar vuestra atención sobre el thriller con una estrella de 'Avatar 3' que ya es número 1 de Amazon en 27 países: 'Trap House'.

¿Qué es 'Trap House'?

'Trap House' cuenta la historia de cómo el hijo de un agente de la DEA une fuerzas con otros adolescentes rebeldes para robar a un peligroso cártel, usando para ello equipamiento al que tiene acceso gracias a su padre. Obviamente, las cosas no tardarán en complicarse sobremanera...

Pensada inicialmente para lanzarse en cines, 'Trap House', lo cierto es que a casi todo el mundo acabó llegando directa a streaming. Fue el 31 de diciembre cuando se sumó al catálogo de Prime Video y su éxito ha sido instantáneo, alcanzando ya el número 1 en 27 países, siendo España uno de ellos.

Esta nueva colaboración de Dave Bautista con el director Michael Dowse, con quien ya coincidió hace años en 'Stuber Exprés', cuenta además con la participación de Gary Scott Thompson, quien en su día fuese uno de los autores del libreto de 'A todo gas', la primera entrega de la saga 'Fast & Furious'.

Además, 'Trap House' cuenta con un llamativo reparto en el que también encontramos a Jack Champion, el mismo actor que da vida a Spider en las secuelas de 'Avatar'. Junto a él y Bautista podemos ver a Sophia Lillis, Tony Dalton, Bobby Cannavale o Kate del Castillo.

¿Merece la pena 'Trap House'?

Si os fijáis en la opinión de la prensa especializada, lo cierto es que 'Trap House' ha pasado con más pena que gloria, ya que tiene un 55% de valoraciones positivas en Rotten Tomaotes, pero yo he podido verla ya y creo que se trata de un thriller solvente que pierde mucha fuerza en su tramo final.

Es cierto que la premisa de 'Trap House' es un tanto absurda y que cuesta tomársela en serio, pero tiene un sentido de la ligereza que ayuda a que su componente de entretenimiento sea algo que no deberíamos rechazar sin más. De hecho, la puesta en escena de Dowse es bastante solvente, contando además con un acabado técnico más que estimable.

La película también funciona bien cuando tiene que lidiar con las disparatadas motivaciones del grupo de adolescentes liderados por Champion, ya que da la sensación de que lo ven todo más como una aventura de la que librarse fácilmente que como algo que podría acabar con sus vidas.

El problema llega en su tramo final, donde las cosas empiezan a apelotonarse y a resolverse con tal facilidad que puede llegar a sacar a uno de lo que sucede en pantalla. Además, ese intento de sentar las bases para una posible secuela tampoco le sienta nada bien y al final uno se queda con la sensación de que no ha perdido el tiempo, pero tampoco habría pasado nada si nunca la hubieses visto.

