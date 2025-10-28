Sólo tienes 4 días para verla en Prime Video: una de las mejores películas de acción de Clint Eastwood que le juntó con un director legendario

Clint Eastwood se ha impuesto a menudo como voz autoral en sus películas de estrella, no sólo como director oficial, hasta el punto de crearse una regla en Hollywood para evitar que productores y actores reemplacen a los cineastas. Aun así, tuvo ocasión de trabajar con varios grandes autores, incluso de manera inesperada como en ‘Un botín de 500.000 dólares’.

Truenos ligeros, recompensas suculentas

Una de las mejores películas de su carrera, y también una de las mejores en variantes como el thriller de atracos y en las buddy films de acción. Con un fabuloso Jeff Bridges brilla en el estreno como director de Michael Cimino, que se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video por tiempo limitado. El 31 de octubre es su último día en la plataforma.

John "Thunderboolt" Doherty está ya considerado la retirada tras toda una vida dedicada a los atracos, donde se ha vuelto un maestro. Junto al joven e intrépido "Lightfoot” se prepara para un nuevo e importante reto: entrar en el impenetrable Bando de Montana y llevarse de allí una cifra de dinero digna de apuntar en los libros de historia.

La película tiene un carácter inusual teniendo en cuenta los legados de sus participantes. Es escala muy contenida para lo maximalista y extremas que pueden ser las películas de Cimino, y también tiene una frescura divertida que se sale del thriller rudo e hipermasculino de Eastwood, aunque la película siga siendo exhibición de testosterona.

Estas cosas que la separan de los moldes que esperamos de estos nombres (quizá no tanto Bridges, cuya habitual energía relajada es perfecta para el conjunto) es justo lo que hace especial a ‘Un botín de 500.000 dólares’. Canalla y dinámica, siendo un claro referente para la comedia de acción que explotaría del todo en los ochenta.

La buena química entre protagonistas hace que resalte especialmente lo bien trazada que está la relación entre ambos, bien marcada en contrastes pero también en una eventual camaradería. Como zorro veterano, Eastwood se termina imponiendo y que la película le otorgue la importancia correspondiente a su caché, pero no hasta un punto estridente que arruine la fabulosa magia de la película.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia