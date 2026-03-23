El thriller de acción número 1 de Prime Video en 31 países. Una película trepidante que acaba de estrenarse y ya está arrasando

Desde Prime Video llevan también varios años apostando por la producción de películas originales, pero es innegable que su ritmo de lanzamientos es mucho más bajo que el de Netflix. A cambio, deja más margen para que sus estrenos triunfen, siendo eso lo que ha pasado con 'Zeta', el thriller de acción liderado por Mario Casas que ha alcanzado el número 1 de Amazon en 31 países.

¿Merece la pena 'Zeta'?

'Zeta' cuenta la historia de un agente del CNI que recibe la misión de investigar la Operación Ciénaga, pues cuatro de los cinco participantes en la misma han aparecido asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas de todo el mundo. Solamente uno sigue con vida y dar con él no será precisamente sencillo, a lo que hay que añadir la complicación de que desde la Inteligencia colombiana también están intentado encontrarlo.

Lo primero que conviene dejar claro sobre 'Zeta' es que se trata de una superproducción, una película que se ambienta en múltiples localizaciones, lo que ayuda a que tenga un ritmo trepidante. Obviamente, la presencia tras las cámaras de Dani de la Torre también resulta esencial para ello, pues ya había demostrado lo bien que se maneja en el thriller tanto en 'El desconocido' como en 'La Unidad'.

Ese generosa dosis de medios que le ha dado Prime Video le permite componer una primera hora especialmente dinámica. Todo avanza de forma imparable pero sin apelotonarse y se genera suficiente interés en la misión que ha de ejecutar el personaje de Casas para que que todo se pase volando. Y luego además todo toca techo con la primera aparición de un Luis Zahera que rebosa carisma, dando a entender que lo mejor aún está por llegar.

Por desgracia, 'Zeta' resulta luego algo más irregular, sobre todo cuando ya se ponen todas las cartas encima de la mesa, pues se percibe cierta sensación de querer unir absolutamente todo, sin importar que lo haga de una forma realmente orgánica. Y con eso tampoco quiero decir que carezca de sentido, pero sí que se vuelve primero un poco forzado y luego además acaba embarullándose más de la cuenta.

Sí es verdad que los diálogos pesan más que las escenas de acción, ya que 'Zeta' parece querer jugar más con la tensión de las diferentes situaciones que van sucediéndose y no tanto en construir un espectáculo arrollador. Que algo hay, abordado además con una querencia por el realismo que le sienta bien a la película, pero aquí estamos más ante un thriller que potencia su componente de historia de espías que cualquier otra cosa. Y por esa vía sí que resulta vibrante, pero tampoco quiero que haya lugar a equívocos.

Por mi parte, creo que 'Zeta' ofrece un buen pasatiempo en el que Dani de la Torre busca otorgar de personalidad visual al resultado final. Con un correcto Casas y un sensacional Zahera, lo que no brilla tanto es el guion -se acaba tirando demasiado de clichés cuando la película pedía a gritos un enfoque más atrevido-, estando ahí el motivo de que en ningún caso pueda decir que sea imprescindible.

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