'Las guerreras K-pop' regresa a los cines justo a tiempo para que celebremos Halloween cantando 'Golden' a todo pulmón

Después de haber batido todo tipo de récords en Netflix, 'Las guerreras K-pop' no se iban a contentar tan solo con el streaming y tuvieron una breve incursión en los cines. Allí también demostraron que eran de oro y funcionaron de miedo en taquilla merendándose a sus competidores, y su regreso a los cines tenía que darse tarde o temprano.

Sing-along demoniaco

Si nos perdimos las sesiones sing-along de 'Las guerreras K-pop' en agosto, ahora tenemos una nueva oportunidad a la vuelta de la esquina porque en Netflix ya han confirmado que Rumi, Zoey y Mira regresan a la pantalla grande por Halloween.

Según confirman desde Netflix, los eventos de sing-along de 'Las guerreras K-pop' (esos en los que te puedes dejar los pulmones cantando en el cine) regresan por tiempo limitado: entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Así que si queremos ver 'Las guerreras K-pop' en cines, tenemos un fin de semana para ponernos las pilas.

Desde Netflix confirman que este será un evento internacional. Así que además de en Estados Unidos, la película de Maggie Kang y Chris Applehans también pasará por los cines de Reino Unido, España, Alemania, Países Bajos, Brasil, México, Argentina, Chile, y Australia, entre otros tantos países.

Ahora falta estar pendiente de nuestras salas de cines locales y ver qué disponibilidad habrá. Pero mientras toca ir repasándose las letras de 'Golden' y 'Soda Pop'.

