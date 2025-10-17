HOY SE HABLA DE

'Las guerreras K-pop' regresa a los cines justo a tiempo para que celebremos Halloween cantando 'Golden' a todo pulmón

El gran éxito de Netflix ya arrasó en los cines hace unas semanas y quiere repetir la jugada

Kpop Demon Hunters
Después de haber batido todo tipo de récords en Netflix,  'Las guerreras K-pop' no se iban a contentar tan solo con el streaming y tuvieron una breve incursión en los cines. Allí también demostraron que eran de oro y funcionaron de miedo en taquilla merendándose a sus competidores, y su regreso a los cines tenía que darse tarde o temprano.

Sing-along demoniaco 

Si nos perdimos las sesiones sing-along de 'Las guerreras K-pop' en agosto, ahora tenemos una nueva oportunidad a la vuelta de la esquina porque en Netflix ya han confirmado que Rumi, Zoey y Mira regresan a la pantalla grande por Halloween. 

Según confirman desde Netflix, los eventos de sing-along de 'Las guerreras K-pop' (esos en los que te puedes dejar los pulmones cantando en el cine) regresan por tiempo limitado: entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Así que si queremos  ver 'Las guerreras K-pop' en cines, tenemos un fin de semana para ponernos las pilas.

Las Guerreras Kpop

Desde Netflix confirman que este será un evento internacional. Así que además de en Estados Unidos, la película de Maggie Kang y Chris Applehans también pasará por los cines de Reino Unido, España, Alemania, Países Bajos, Brasil, México, Argentina, Chile, y Australia, entre otros tantos países. 

Ahora falta estar pendiente de nuestras salas de cines locales y ver qué disponibilidad habrá. Pero mientras toca ir repasándose las letras de 'Golden' y 'Soda Pop'.

